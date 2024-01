Herzlichen Glückwunsch: Castrol und Aral feiern Markenjubiläen

2024 ist das Jahr der großen Jubiläen bei bp: Castrol feiert sein 125-jähriges Bestehen und die Marke Aral wird 100 Jahre alt. Den Auftakt der Feierlichkeiten macht Castrol mit einem Rückblick auf 125 Jahre Unternehmensgeschichte und seiner neuen Strategie: „Onward, Upward, Forward“.

Am 9. März 1899 gründete Sir Charles Wakefield die CC Wakefield & Co. Limited – 125 Jahre später ist das nun unter dem Namen Castrol bekannte Unternehmen Teil der bp Gruppe und weltweit für seine qualitativ hochwertigen und innovativen Schmierstoffe bekannt. Im Jubiläumsjahr stellt Castrol mit einer neuen Strategie die Weichen, um auch in Zukunft mit Innovationen voranzugehen und seine Kund:innen in der sich stets wandelnden Mobilitätswelt zu begleiten.



Mithilfe von KI spricht Castrol-Gründer Sir Charles Wakefield