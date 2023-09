Tankstellen- & Handelsgeschäft

Die meisten Partner bieten an ihren Stationen Tanken, Waschen und Einkaufen an. Das Shop-Angebot umfasst Produkte des täglichen Bedarfs. Darüber hinaus bieten Aral und PetitBistro viele frische und qualitativ hochwertige Snacks und eine große Auswahl an gekühlten Getränken an. An über 280 Tankstellen gibt es Aral Autogas. An über 100 Stationen wird Erdgas von Drittanbietern in Kooperation verkauft.

Aral beliefert Markenhändler:innen und Markenvertriebspartner:innen, Großhändler:innen, markengebundene und freie Mineralölhändler:innen sowie unabhängige mittelständische Tankstellengesellschaften mit Ottokraftstoffen, Dieselkraftstoffen und Heizölen. Deutschlandweit bieten rund 65 Aral Markenvertriebspartner:innen die Mineralölprodukte und Serviceleistungen unter dem Aral Diamanten innerhalb ihrer Vertriebsregionen an. Insgesamt setzte Aral in diesem Geschäft im Jahr 2019 mehr als 7,5 Milliarden Liter Kraft- und Brennstoffe ab.