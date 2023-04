Kai Krischnak verstärkt Presseteam von bp in Deutschland

Bochum, 17. Februar 2023 – Zum 1. März holt bp den 46-jährigen Kai Krischnak als Pressesprecher / Media Relations Advisor in die Abteilung Medien und Kommunikation mit Sitz in Bochum. Er wird dort zuständig für die Pressearbeit von bp und Aral in der DACH-Region sein und die externe Kommunikation des Unternehmens strategisch weiterentwickeln.

Kai Krischnak kommt von den Stadtwerken Bochum, wo er seit 2013 als Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher tätig war. Der Diplom-Journalist war zuvor u.a. als Nachrichtenredakteur beim ZDF sowie als Pressesprecher im Wirtschaftsministerium in Mainz und bei E.ON Ruhrgas tätig.

In seiner neuen Funktion bei bp berichtet er an Peter Kretzschmar, Leiter Medien und Kommunikation DACH.