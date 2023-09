Paula Wilson wird neue Leiterin der Raffinerie in Lingen

Bildunterschrift: Paula Wilson übernimmt zum 1. Dezember 2023 die Leitung der bp Raffinerie in Lingen.

Lingen, 21. September 2023 – Paula Wilson übernimmt zum 1. Dezember 2023 die Leitung der bp Raffinerie in Lingen. Ihr Vorgänger Ulrich Grammann (60) hatte das Amt im vergangenen Jahr interimistisch übernommen.

„Ulrich Grammann arbeitet seit vielen Jahren mit unermüdlichem Einsatz und herausragender Expertise in unserer Raffinerie in Lingen und hat sie über ein Jahr interimistisch geleitet. Insbesondere während der großen Revision im Frühjahr dieses Jahres war seine Führung von entscheidender Bedeutung“, sagte Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender der BP Europa SE. Grammann werde, so Wendeler weiter, dem Standort im Transformationsprozess zum integrierten Energiezentrum in verantwortlicher Position erhalten bleiben.