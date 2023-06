bp investiert in den EV-Ladedienstleister Service4Charger

Bochum, 28.06.2023 – bp ventures hat 7,5 Millionen Euro in die Service4Charger GmbH investiert, einen in Berlin ansässigen Anbieter für die Planung, Installation, den Betrieb sowie die Instandhaltung von EV-Ladeinfrastruktur. bp ventures führt die Series-A-Finanzierungsrunde von Service4Charger in Höhe von 10 Mio. Euro an, an der sich auch der Smart Energy Innovationsfonds mit 2,5 Mio. Euro beteiligt hat. Der Smart Energy Innovationsfonds ist der Corporate-Venture-Arm von Energie 360°, einem Schweizer Energieversorger, der in Deutschland, Österreich und der Schweiz in nachhaltige Unternehmen aus dem Energiesektor investiert.

Die eigens ausgebildeten und digital ausgerüsteten Elektroingenieur:innen von Service4Charger, sogenannte „Mobile Heroes“, fokussieren sich auf die Installation und Wartung von Ladestationen für Elektroautos in ganz Deutschland – für verschiedene Ladeszenarien, wie das Laden in Fuhrparkdepots, an öffentlichen Ladestationen und zu Hause. Service4Charger ist auf ein Team von über 85 Mitarbeitenden angewachsen und bereits in 25 Städten – von Aachen bis Berlin und von Hamburg bis München – vertreten, von wo aus das Service4Charger-Team in ganz Deutschland agieren kann.

Lucas Althammer, CEO von Service4Charger, sagt: „Das neue Kapital wird es Service4Charger ermöglichen, in zusätzliche Märkte zu expandieren und unser Team um weitere operative Mitarbeitende vor Ort sowie Mobile Heroes deutschlandweit zu erweitern. So leisten wir unseren Beitrag, die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge auszubauen, die für den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren europäischen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist. Wir begrüßen die Finanzierung durch und die Zusammenarbeit mit bp und ihrer deutschen Marke Aral sowie mit Energie 360°, um gemeinsam die Elektrifizierung der Mobilität voranzutreiben."

Lars Hennersdorf, Investment Manager beim Smart Energy Innovationsfonds Energie 360° und zukünftiges Mitglied des Service4Charger Beirats, ergänzt: „Wir sind begeistert von dem Engagement und der Geschwindigkeit von Service4Charger und wollen sie bei der Internationalisierung in neue Märkte unterstützen."

Im Mai 2023 machten vollelektrische Autos 17,3 Prozent aller Neuzulassungen in Deutschland aus[1]. Die EU strebt an, dass bis 2030 30 Millionen Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind. Es werden hochqualifizierte Elektroingenieur:innen benötigt, um sicherzustellen, dass die Ladeinfrastruktur nicht nur in der erforderlichen Geschwindigkeit ausgebaut und so die Nachfrage erfüllt werden kann, sondern auch die erforderlichen Wartungen durchgeführt werden können, um Ausfallzeiten an Ladestationen zu vermeiden.

Gareth Burns, Vice president von bp ventures, ergänzt: „Während wir über bp pulse bzw. Aral pulse die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge ausbauen, ist es wichtig, dass wir über die richtigen Fähigkeiten und das richtige Fachwissen verfügen, um die Ladeinfrastruktur effizient zu installieren und um unser wachsendes Netz von E-Ladepunkten zu warten. Durch die Investition in Service4Charger entsteht für bp eine Zusammenarbeit, die eine schnelle und zuverlässige Installation und Wartung von E-Ladepunkten in Deutschland ermöglichen kann.“

Das Laden von Elektrofahrzeugen ist einer der Wachstumsmotoren von bp. Heute bietet bp 22.000 EV-Ladepunkte an und strebt bis 2030 weltweit mehr als 100.000 an. Deutschland, wo das E-Mobilitätsgeschäft von bp unter der Marke Aral pulse betrieben wird, ist mit rund 1.500 Ultraschnellladepunkten im ganzen Land eine zentrale Säule des EV-Angebotes von bp. Aral pulse und Service4Charger werden gemeinsam daran arbeiten, Aral Kund:innen bei der Planung und Installation, dem Betrieb und der Wartung von Ladesäuleninfrastruktur zu unterstützen. Durch die Zusammenarbeit mit den hochqualifizierten Mitarbeitenden von Service4Charger sind bp und Service4Charger gut gerüstet, um ihre gemeinsame Vision zu verwirklichen führende E-Ladelösungen für den Arbeitsplatz und unterwegs anzubieten.

Bis heute hat bp ventures mehr als eine Milliarde US-Dollar in sieben Regionen investiert, inklusive 14 Investitionen im Bereich Mobilität.

Seit 2022 arbeiten Service4Charger und bp gemeinsam an der Elektrifizierung von Aral pulse Kundenflotten in Deutschland und planen, ihre Zusammenarbeit weiter auszubauen. Service4Charger und bp haben eine mehrjährige kommerzielle Vereinbarung unterzeichnet, die den Ausbau von mehreren tausend Ladepunkten innerhalb der nächsten Jahre vorsieht.

[1] Kraftfahrt-Bundesamt – Monatliche Neuzulassungen – Neuzulassungsbarometer im Mai 2023 (kba.de)