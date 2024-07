IPCEI Förderzusage ebnet den Weg für Fortschritte im Lingener Wasserstoffprojekt von bp

Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender der BP Europa SE, fügte hinzu: „Die heutige Ankündigung unterstreicht das Engagement von bp in Deutschland, da wir unsere 'und, nicht oder'-Strategie weiter verfolgen. Unsere Raffinerie in Lingen trägt seit mehr als 70 Jahren zur Unterstützung der deutschen Mobilität mit der benötigten Energie bei. Die Dekarbonisierung der deutschen Industrie ist eine große Aufgabe und zugleich Chance und wir sind der deutschen Regierung sowie dem Land Niedersachsen dankbar, dass sie uns – neben den anderen grünen Wasserstoffprojekten der IPCEI Hy2Infra Welle – dabei unterstützen, eine Rolle bei der Lösung dieser Herausforderung zu spielen. Mit dieser Förderung sind wir einen Schritt weiter auf dem Weg, unser grünes Wasserstoffprojekt in Lingen voranzubringen, das uns in die Lage versetzen würde, Industriekunden und unsere Raffinerie in Lingen künftig mit kohlenstoffarmem Wasserstoff zu beliefern."