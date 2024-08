bp erweitert sein Angebot an Gas-, Strom- und integrierten Energielösungen in Europa durch die Übernahme der GETEC ENERGIE GmbH

London / Bochum 01.08.2024 - bp hat die Übernahme der GETEC ENERGIE GmbH, einem führenden Energieversorger für Gewerbe- und Industriekunden in Deutschland, abgeschlossen. Die Übernahmevereinbarung wurde im Januar 2024 bekanntgegeben. Mit Blick in die Zukunft Die Übernahme von GETEC ENERGIE GmbH wird das Wachstum von bp im europäischen Gas- und Strommarkt beschleunigen und bietet die Möglichkeit, integrierte kohlenstoffarme Energielösungen für Gewerbe- und Industriekunden in Deutschland und anderen europäischen Ländern zu entwickeln.

Aufbauend auf der bestehenden Präsenz wird bp nun Gas und Strom direkt an Gewerbe-und Industriekunden in den Ländern liefern, in denen GETEC ENERGIE GmbH tätig ist - hauptsächlich in Deutschland sowie zusätzlich in den Niederlanden, Österreich, Belgien und Polen. GETEC ENERGIE GmbH Momentan liefert GETEC ENERGIE GmbH rund 40 TWh Strom und Gas pro Jahr. Damit bedient das Unternehmen etwa 400 Gewerbe- und Industriekunden in Deutschland und versorgt mehr als 100.000 Gas- und Stromzähler unmittelbar.

Die Fähigkeiten, Systeme, Erfahrung sowie das hochqualifizierte Team von GETEC ENERGIE GmbH werden es bp ermöglichen, sein Angebot an integrierten Lösungen zu erweitern. Es wird erwartet, dass bp damit auch seine Fähigkeit verbessern kann, die Strom- und Gasversorgung seiner eigenen Anlagen in Deutschland sowie in anderen europäischen Ländern und auch die potenzielle künftige Stromerzeugung aus geplanten Offshore-Windkraftanlagen zu optimieren. Elaine Skinner-Reid, SVP Gas & Power Trading International von bp, sagte: „Mit der Eingliederung von GETEC ENERGIE GmbH in bp wird unsere Präsenz in der europäischen Versorgung von Gewerbe- und Industriekunden unmittelbar ausgebaut, und die fortschrittlichen Technologien, Know-how sowie das Fachwissen des Teams werden unsere Fähigkeit, Kunden in Deutschland und anderen europäischen Ländern integrierte Energielösungen anzubieten, verbessern und erweitern."



„Die Investition in GETEC ENERGIE GmbH zeigt das Engagement von bp in Deutschland. Wir vertiefen unsere Expertise in den Wertschöpfungsstufen der Strom- und Gaswirtschaft in Deutschland und anderen europäischen Ländern, und es ist ein weiterer Schritt im Rahmen unserer Transformation von einem internationalen Öl- und Gasunternehmen in ein integriertes Energieunternehmen.“



Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender BP Europa SE

Das Unternehmen wird unter der Leitung von Cord Wiesner, dem Geschäftsführer der GETEC ENERGIE GmbH, als Teil des internationalen Gas- und Stromhandelsgeschäfts in bp trading & shipping integriert.

„Mit bp haben wir das ideale Unternehmen gefunden, um unser starkes Wachstum der letzten Jahre auf die nächste Stufe zu heben. Diese Integration wird uns dabei unterstützen, unseren Kunden in Zukunft größere Mengen und längere Vertragslaufzeiten zu bieten und unsere Energielösungen noch mehr Kunden außerhalb Deutschlands anzubieten."



Cord Wiesner, Geschäftsführer GETEC ENERGIE GmbH

Mit dem Abschluss wird der Hauptsitz der GETEC ENERGIE GmbH in Hannover zu einem neuen regionalen Handelsbüro für bp - neben den anderen europäischen Handelsbüros in London und Madrid.

Die Übernahme von GETEC ENERGIE GmbH, die die Präsenz von bp in Europa erweitert, folgt auf die Expansion des Strom- und Gasgeschäfts von bp in den USA durch die Übernahme von EDF Energy Services im Jahr 2022. Wie bereits in der ursprünglichen Ankündigung vom Januar erwähnt, entsprach die Übernahme von GETEC ENERGIE GmbH vollständig dem von bp vorgesehenen finanziellen Rahmen.