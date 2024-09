Rund 100 junge Menschen starten Ausbildung bzw. Studium bei bp in Deutschland

Bochum/Gelsenkirchen 05.09.2024 - In diesem Jahr haben sich rund 100 junge Menschen für einen Berufseinstieg bei bp in Bochum, Gelsenkirchen, Hamburg oder Lingen entschieden. Im Rahmen einer Einführungswoche Ende August haben die neuen Auszubildenden und dual Studierenden ihre Kolleg:innen und ihren neuen Arbeitgeber näher kennengelernt.Teamwork und offene Kommunikation sind Garanten für eine gute Zusammenarbeit und bei bp gelebte Praxis. Daher stand auch das Einführungsseminar ganz im Zeichen des Kennenlernens und der Kooperation. Neben dem theoretischen Verständnis für bp sowie den Grundlagen von Zusammenarbeit und Teamwork, lag der Fokus vor allem auf der praktischen Anwendung, um das Gelernte direkt umzusetzen und auszuprobieren. Beispielsweise wurde von den verschiedenen Gruppen jeweils eine Seifenkiste gebaut. Ziel war es, diese möglichst gleich aussehen zu lassen, ohne dass die Teilnehmenden die der anderen Teams sehen konnten. Eine gute Kommunikation war dabei das A und O.

Vielfältiges Team

Wie bereits in den Jahren zuvor konnte bp auch im Jahr 2024 alle ausgeschriebenen Ausbildungs- und Studienplätze besetzen. In der Zentrale in Bochum starteten diesen August insgesamt 41 und am Hauptsitz in Hamburg sieben junge Menschen in kaufmännisch orientierten Berufsbildern. Die Raffinerien Gelsenkirchen und Lingen begrüßen 34 bzw. 16 neue Kolleg:innen, die in den kommenden Monaten in technischen sowie chemischen Berufen ausgebildet werden. Katharina Gödecker aus dem People&Culture-Team freut sich bereits auf die gemeinsame Reise mit den Neuzugängen: