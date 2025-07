Sebastian Schieberl ist neuer Personalvorstand der BP Europa SE

In Personalunion bleibt er Vice President

Bochum 24. Juli 2025 – Der Aufsichtsrat der BP Europa SE hat Sebastian Schieberl (49) mit sofortiger Wirkung in den Vorstand des Unternehmens berufen. Er übernimmt die Zuständigkeit für die Bereiche Arbeit und Soziales und wird damit die Personalstrategie des Unternehmens in Zeiten großer Veränderungen maßgeblich mitgestalten. In Personalunion bleibt Sebastian Schieberl Vice President People & Culture German Refining sowie Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen. Er folgt im Vorstand der BP Europa SE auf Inga Dransfeld-Haase, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Wolfgang Langhoff, Vorsitzender des Aufsichtsrates der BP Europa SE, erklärt: „Mit Sebastian Schieberl gewinnen wir für den Vorstand eine erfahrene Führungspersönlichkeit, mit umfassender Expertise und erfolgreicher Umsetzung von Transformationsprozessen. Seine langjährige Erfahrung in der Personalarbeit mit Sozialpartnerschaft insbesondere in den deutschen Raffinerien von bp ist für uns von großem Wert. Für seine neue, zusätzliche Aufgabe wünschen wir Sebastian Schieberl viel Erfolg und eine glückliche Hand!“

Sebastian Schieberl ist seit 2019 bei bp tätig. Der Diplom-Betriebswirt verfügt über nahezu 25 Jahre Berufserfahrung im Personalsektor – unter anderem bei der Daimler AG, Tower International Inc. und Shell Deutschland Oil GmbH. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im strategischen Personalmanagement, der Begleitung von Transformations- und Reorganisationsprojekten sowie der Gestaltung nachhaltiger Rahmenbedingungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Sebastian Schieberl ist zudem Vorstandsmitglied beim Westfälischen Arbeitgeberverband Chemie e.V.

In seiner neuen Funktion wird Sebastian Schieberl eng mit dem Vorstandsvorsitzenden der BP Europa SE, Patrick Wendeler, und den weiteren Mitgliedern des Vorstands zusammenarbeiten und die Transformation des Unternehmens an verantwortlicher Stelle gestalten.