Hei Bochum! Neues norwegisches Honorarkonsulat eröffnet

Bochum, 30.03.2023 – In der Nähe des Bochumer Hauptbahnhofes am Verwaltungssitz der BP Europa SE ist das norwegische Honorarkonsulat in Bochum feierlich eröffnet worden. Im Rahmen einer Zeremonie weihten Norwegens Botschafter Torgeir Larsen und Honorarkonsulin Anja-Isabel Dotzenrath, die als Mitglied des bp Executive Teams die Bereiche Gas & Low Carbon Energy verantwortet, die neue Einrichtung offiziell ein. Das Königlich Norwegische Honorarkonsulat befindet sich an der Wittener Straße 45 in Bochum.

Als Honorarkonsulin setzt sich Anja-Isabel Dotzenrath ehrenamtlich für die wirtschaftlichen und kulturellen Interessen Norwegens ein. Sie ist die einzige Honorarkonsulin Norwegens in NRW und zuständig für die Anliegen norwegischer Staatsbürger:innen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland – zum Beispiel bei Angelegenheiten betreffend ihres Passes, ihrer Staatsbürgerschaft oder zu offiziellen Beglaubigungen von norwegisch/deutschen Bescheinigungen.

„Insbesondere im Energiebereich gibt es vielfältige deutsch-norwegische Verbindungen – zum einen wirtschaftlich, zum anderen durch die gemeinsamen Herausforderungen der Energiewende, die eine wichtige Aufgabe für die Menschen und unsere Länder ist”, so Botschafter Torgeir Larsen, der das Engagement von Anja-Isabel Dotzenrath sehr schätzt. „Ich freue mich, dass dieses Königlich Norwegische Honorarkonsulat nun seinen Sitz an einem der traditionsreichsten Standorte unseres Unternehmens mitten im Herzen Bochums hat”, erklärt Anja-Isabel Dotzenrath, die eine enge Verbundenheit zum Land und der deutsch-norwegischen Energiepartnerschaft hat.

Das Königlich Norwegische Honorarkonsulat ist wie folgt zu erreichen: