Wechsel bei der BP Europa SE: Inga Dransfeld-Haase wird Mitglied des Vorstandes

Bochum, 28. April 2023 – Der Aufsichtsrat der BP Europa SE beruft Inga Dransfeld-Haase (44) zum 1. Mai 2023 in den Vorstand des Unternehmens. Sie übernimmt die Zuständigkeit für die Bereiche Arbeit und Soziales. In ihrer aktuellen Aufgabe als People & Culture Senior Managerin Deutschland, Österreich, Schweiz trägt sie die Gesamtverantwortung für den Personalbereich in der DACH-Region und leitet darüber hinaus die Personalthemen des bp Geschäftsbereiches Mobility & Convenience. Inga Dransfeld-Haase folgt auf Karin Indrist (55), die in den Aufsichtsrat des Unternehmens wechselte.

Wolfgang Langhoff, Vorsitzender des Aufsichtsrates der BP Europa SE, sagt: „Karin Indrist hat erfolgreich die Bereiche Arbeit und Soziales geleitet und maßgeblich die Transformation unseres Unternehmens vorangebracht. Für ihre Arbeit und ihr Engagement bedanke ich mich herzlich. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Inga Dransfeld-Haase eine innovative und zugleich erfahrene Personalmanagerin als Mitglied des Vorstandes gewinnen konnten. Wie alle Energieunternehmen befindet sich bp in einem tiefgreifenden Wandel. Inga Dransfeld-Haase hat diesen Veränderungsprozess bereits in der Vergangenheit operativ begleitet und wird ihre Expertise nun auch in den Vorstand der BP Europa SE einbringen.”

Die studierte Juristin Inga Dransfeld-Haase ist seit 2020 bei der BP Europa SE. Zuvor war sie in diversen Funktionen bei der Nordzucker AG in Braunschweig tätig, zuletzt als Head of Corporate Functions mit der Gesamtverantwortung für die Bereiche Human Resources, Legal, Data Protection und Internal Audit. Inga Dransfeld-Haase ist zudem Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager*innen, der führenden berufsständischen Vereinigung für Personalverantwortliche mit rund 5.000 Mitgliedern.

In ihrer neuen Funktion arbeitet Inga Dransfeld-Haase eng mit dem Vorstandsvorsitzenden der BP Europa SE, Patrick Wendeler, und den weiteren Mitgliedern des Vorstands zusammen.

