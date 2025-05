Personelle Veränderung im Vorstand der BP Europa SE

Bochum 7. Mai 2025 – Nach rund fünf Jahren bei der BP Europa SE verlässt die bisherige Personalvorständin Inga Dransfeld-Haase (46) das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. August 2025, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Sie hat ihr Vorstandsmandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Inga Dransfeld-Haase war zum 1. Mai 2023 in den Vorstand des Unternehmens berufen worden und trug dort Verantwortung für die Bereiche Arbeit und Soziales. Ihre Aufgaben werden kommissarisch von Dr. Hildegard Bison, Vorstandsmitglied und Leiterin des Rechtsbereiches, übernommen.

„Wir bedauern die Entscheidung von Inga Dransfeld-Haase außerordentlich und danken ihr sehr für ihre erfolgreiche Arbeit, die sie mit großem Engagement in den vergangenen fünf Jahren geleistet hat“, sagt Wolfgang Langhoff, Vorsitzender des Aufsichtsrates der BP Europa SE. „Inga Dransfeld-Haase hat in einer Zeit großer Veränderungen mit Zielstrebigkeit, Integrität und Kollegialität die Transformation unseres Unternehmens vorangetrieben und dabei in konstruktiver Zusammenarbeit mit den Mitbestimmungsgremien eigene Impulse gesetzt. Für ihre weitere berufliche und private Zukunft wünschen wir ihr alles Gute und viel Erfolg!“

Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender der BP Europa SE, ergänzt: „bp verdankt Inga Dransfeld-Haase viel. Wie alle Energieunternehmen befinden wir uns in einem tiefgreifenden Wandel. In diesen Zeiten hat Inga Dransfeld-Haase mit Führungsqualität und kollegialer Arbeitsweise das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und über Ländergrenzen hinweg Verantwortung für die Kolleginnen und Kollegen übernommen. Für ihren neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihr alles erdenklich Gute!“

Die studierte Juristin Inga Dransfeld-Haase ist seit 2020 bei der BP Europa SE, zuletzt als People & Culture Director für Mobility & Convenience Deutschland, Österreich, die Schweiz und Luxemburg.