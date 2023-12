Ministerpräsident Stephan Weil informiert sich beim Besuch über Transformationspläne der bp-Raffinerie Lingen

Lingen, 4. Dezember 2023 – Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat bei seinem Besuch der bp-Raffinerie in Lingen am Freitag, 1. Dezember 2023, die Deutschland-Strategie des Unternehmens und die in der Entwicklung befindlichen Transformationspläne für den Standort begrüßt.

Der Ministerpräsident wurde von Ulrich Grammann, verantwortlich für das zukünftige Konzept des Standortes, und dem Betriebsratsvorsitzenden Michael Fastabend empfangen. Weil informierte sich über den geplanten Wandel der Raffinerie zu einem integrierten Energiezentrum, das bis 2030 in Lingen entstehen und eine Vielzahl emissionsarmer Energielösungen anbieten soll. „Die Landesregierung unterstützt die Transformation“, sagte der Ministerpräsident während der Vorstellung der Projekte und unterstrich die Rolle der Raffinerie für die Versorgungssicherheit Niedersachsens. Positiv bewertete Weil die Planungen zur Ausweitung der Produktion von Biokraftstoffen. „Es ist ermutigend zu sehen, wie sich ein traditionelles Unternehmen aus der Ölindustrie auf den Weg in die klimagerechte Transformation macht. Ein solches Engagement benötigen wir, wenn wir die Dekarbonisierung meistern und gleichzeitig Energieversorgungssicherheit in Deutschland erhalten wollen.“

„Die Transformation unserer Raffinerie soll ein bedeutender Schritt im Rahmen der Deutschland-Strategie von bp sein – es geht sowohl um Gewährleistung der Versorgungsicherheit als auch um die Beschleunigung der Energiewende.“ Ulrich Grammann

Ein zentrales Thema der Gespräche war auch der Stand des Projektes „Lingen Green Hydrogen“ zum Bau einer 100 MW Elektrolyse-Anlage und die möglichen Auswirkungen des jüngsten Urteils zum Klima- und Transformationsfonds, da die Finanzierung und termingerechte Durchführung dieses Projekts auch von der Freigabe der Haushaltsmittel abhängen. Die zahlreichen Wasserstoffprojekte in Niedersachsen seien für die Energiewende unverzichtbar, der Bund müsse deshalb seine Förderungszusagen einhalten, so der Ministerpräsident.