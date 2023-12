bp stimmt der vollständigen Übernahme von Lightsource bp zu

London, 30. November 2023: Die bp plc., London, hat sich bereit erklärt, die 50,03 Prozent der Anteile an Lightsource bp zu übernehmen, die das Unternehmen noch nicht besitzt. Lightsource bp ist einer der weltweit führenden Entwickler und Betreiber von Solar- und Batteriespeicherkraftwerken in großem Maßstab. Die Parteien stimmen überein, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine vollständige Übernahme durch bp gekommen ist, um weiterhin das Wachstum und die hohe Leistungt von Lightsource bp zu ermöglichen.

Weitere Informationen

bp wird voraussichtlich nach Abschluss der Transaktion weitere Einzelheiten bekannt geben.

Ansprechpartner

bp Pressestelle, London: +44 20 7496 4076, bppress@bp.com

