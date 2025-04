Ulrich Grammann wird neuer Leiter der Raffinerie in Lingen

Ulrich Grammann übernimmt zum 1. September 2022 die Leitung der bp Raffinerie in Lingen. Sein Vorgänger Arno Appel wechselt als Leiter der bp Raffinerie in Gelsenkirchen nach Nordrhein-Westfalen. „Unter Arno Appels Führung haben sich enorme Möglichkeiten für unsere Raffinerie in Lingen eröffnet. So konnte der Standort – beispielsweise mit der ersten industriellen Produktion von Biokerosin in Deutschland – weitere Zukunftsfelder erschließen. Hierfür möchte ich mich ausdrücklich bedanken“, sagte Wolfgang Langhoff, Vorstandsvorsitzender der BP Europa SE. „Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass Ulrich Grammann die Leitung der bp Raffinerie in Lingen interimistisch übernehmen wird. Als Finanzmanager der Raffinerie verfügt er nicht nur über langjährige Erfahrung in unserem Geschäft, sondern kennt auch die Prozesse vor Ort im Detail und genießt das Vertrauen der gesamten Mannschaft.“ Ulrich Grammann arbeitet bereits seit acht Jahren für die bp Raffinerie in Lingen. In seiner Rolle als Finanzmanager verantwortet er neben dem Performance-Management der Raffinerie unter anderem auch die Bereiche Einkauf und Kontraktorenmanagement. Zuvor war der 59-Jährige in verschiedenen Positionen an den bp Standorten in Bochum und Hamburg tätig. Arno Appel ist seit mehr als 25 Jahren bei bp. Davon war er 18 Jahre lang mit verschiedenen Führungspositionen im In- und Ausland betraut. Die dort gesammelten Erfahrungen konnte der 50-jährige Ingenieur zuletzt in seiner Position als Leiter der Raffinerie in Lingen einbringen. Ab 1. September 2022 übernimmt er die Leitung der bp Raffinerie in Gelsenkirchen.



Über den Standort Lingen Die Raffinerie in Lingen gehört seit 2002 zur bp Gruppe, einem der größten Energieunternehmen der Welt. Derzeit arbeiten rund 750 Mitarbeitende bei bp in Lingen. Aus den jährlich verarbeiteten rund 5 Millionen Tonnen Rohöl werden unter anderem Kraftstoffe, Heizöl und chemische Vorprodukte hergestellt, die an den Groß- und Zwischenhandel sowie über Tankstellen an Endkund:innen verkauft werden. bp in Lingen zählt heute zu den leistungsstärksten Raffinerien Europas. Als einzig verbliebene Kraftstoffraffinerie in Niedersachsen verarbeitet der Standort annähernd sämtliches in Niedersachsen gefördertes Rohöl. Über bp bps Ambition ist es, Energie für Menschen und unseren Planeten neu zu denken. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen zu erreichen und der Welt dabei zu helfen, dies ebenfalls zu schaffen. Dafür hat das Unternehmen eine klare Strategie entwickelt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.bp.com/de.