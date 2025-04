Mitarbeitende der bp Raffinerie in Lingen spenden für Kinder in Ghana

Lingen, 26. Januar 2024 – Bei der bp Raffinerie in Lingen ist die Weihnachtsspendenaktion seit vielen Jahren eine gute Tradition. 2022 hatten die Mitarbeitenden zum ersten Mal für ein Waisenhaus im afrikanischen Dorf Sang in Ghana gespendet. Ende 2023 rief der Betriebsrat, der die Spendenaktion Jahr für Jahr federführend organisiert, zur erneuten Unterstützung auf – mit Erfolg: Dank der Aufstockung durch den bp „Matching Fund“ – ein Programm, mit dem das Unternehmen gesellschaftliches Engagement der Mitarbeitenden honoriert und beispielsweise private Spenden verdoppelt – beläuft sich die Spendensumme in diesem Jahr auf 7.700 Euro.

Neues Personal dank erster Spendenaktion

Ingrid Hackmann und Cornelia Hoge, Gründerinnen des Meppener Vereins „Spirit Children“, der sich für die Waisenkinder in Ghana einsetzt, freuten sich bei der kürzlich erfolgten Spendenübergabe sehr über die stolze Summe. Sie berichteten von den verschiedenen Maßnahmen, die bereits mit Hilfe der ersten Spendenaktion realisiert wurden. So konnte wichtiges Personal wie Lehrkräfte, Köche und Pflegekräfte eingestellt werden und auch die Finanzierung von Krankenhausaufenthalten sowie die Beschaffung von Medikamenten wurden ermöglicht.



Spielplatz und Bewässerungsanlage für 2024 in Planung

Die Vertreterinnen des im Jahr 2019 gegründeten Vereins reisen regelmäßig auf eigene Kosten nach Afrika, um die Situation vor Ort besser kennenzulernen und sich zu vergewissern, dass alle Spendengelder sachgerecht eingesetzt werden.



Nachdem bereits im Januar 2022 nach dreijähriger Bauzeit eine Schule fertiggestellt werden konnte, soll nun die seit längerem angedachte Einrichtung eines Spielplatzes erfolgen. Darüber hinaus ist geplant, eine Bewässerungsanlage zu installieren, die gesammeltes Regenwasser dazu nutzt, um den Anbau von Obst und Gemüse auf den Weg zu bringen. Ingrid Hackmann Vertreterin Spirit Children e.V.

bp honoriert gesellschaftliches Engagement der Mitarbeitenden

Mit dem Matching Fund möchte bp die Mitarbeitenden motivieren, sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft einzubringen. Das Programm fördert den ehrenamtlichen Einsatz, indem Spenden und ehrenamtliche Tätigkeiten geldwert unterstützt werden. „Allein bei uns am Standort Lingen kommen dadurch jährlich mehrere Hunderttausend Euro zusammen, von denen gemeinnützige Organisationen und Vereine in der Region profitieren.“ so Michael Fastabend, Betriebsratsvorsitzender der bp Raffinerie Lingen.