Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo acceder a la aplicación de bp pulse?

Puedes descargar la aplicación en tu dispositivo móvil a través de las tiendas de aplicaciones

Android

iOS

Regístrate con tu email, recibirás un email de verificación para confirmar tus datos y formalizar tu registro.

Como parte de la configuración, necesitaremos que configures tus datos de pago para facturar directamente futuros procesos de carga.

Nota: Los clientes registrados se benefician de un precio más bajo cuando carguen con la aplicación de bp pulse.

Acabo de descargar la app y no puedo realizar mi primera carga.

Es posible que, si te acabas de descargar la aplicación, el proceso de registro lleve unos minutos hasta que la configuración con tu cuenta se vincule y puedas empezar a cargar. Para agilizar el proceso, sal por completo de la aplicación forzando la detención y vuelve a acceder.

En casos excepcionales, de operadores que no son de bp pulse, realizar la primera cargar tras el registro puede llevar hasta 24 horas la primera vez.

Se ha cerrado mi sesión y debo solicitar un nuevo código de acceso.

Utilizamos un sistema de autentificación segura, cuando tu sesión se cierre tendrás que solicitar el código de acceso que te llegará para validar vía tu dispositivo móvil y puedas acceder de nuevo a tu cuenta. El tiempo de recepción del código dependerá de la cobertura de tu operador.

Antes de realizar la carga me pide una preautorización ¿Qué es la preautorización?

La preautorización consiste en una retención temporal del importe en tu cuenta para verificar que tu tarjeta es válida y está activa para iniciar una sesión de carga. Solo pagarás por la energía que utilices, y una vez finalizada la sesión, bp pulse solicitará a tu banco que libere el importe restante. Ten en cuenta que la devolución del importe restante puede tardar unos días en reflejarse en tu cuenta, dependiendo del tiempo de procesamiento de tu banco.

¿Cómo funciona la preautorización?

La preautorización se aplicará cada vez que inicies una carga a través de la app de bp pulse. Una vez finalizada la sesión, bp pulse solicitará a tu banco que libere el importe restante, de modo que solo pagues por la energía utilizada.

Así es como funciona:

Antes de comenzar la carga, deberás confirmar tu tarjeta de pago seleccionada.

Se realizará una preautorización estándar de 60€ (no será necesario aceptar nuevamente los términos y condiciones).

Al finalizar la sesión, bp pulse liberará de forma inmediata el importe restante. Ten en cuenta que la devolución puede tardar algunos días en reflejarse en tu cuenta, dependiendo de los plazos de procesamiento de tu entidad bancaria, sobre los cuales bp pulse no tiene control.

Este cambio no modifica el precio del servicio ni las condiciones generales de uso de la app.

El tratamiento de los datos de tu tarjeta se realiza de forma segura a través de nuestro proveedor de servicios de pago, conforme a nuestra Política de Privacidad, disponible en términos.

¿Cuánto tiempo tarda en devolverse el importe de la preautorización?

Una vez finalizada la sesión de carga, bp pulse solicitará a tu banco que libere el importe restante. El tiempo que tarda en reflejarse en tu cuenta depende de tu banco y sus políticas. En la mayoría de los casos, los fondos se devuelven en unos días (los festivos y fines de semana pueden afectar los plazos). En algunos casos, puede tardar más.

¿Qué ocurre si el coste de la sesión es inferior al importe de la preautorización?

Si el coste de la carga es inferior a 60€, bp pulse solicitará a tu banco que libere el saldo restante. Esto puede tardar unos días, dependiendo de tu banco.

Mi sesión de carga no comenzó, ¿por qué se ha aplicado igualmente la preautorización?

Cada vez que intentas iniciar una carga a través de la app de bp pulse, se solicita la autenticación de una preautorización. Si no continúas con la carga, esta retención se anula automáticamente tras 30 minutos, y bp pulse solicitará a tu banco que libere el saldo. Esto puede tardar unos días, dependiendo de tu banco.

Creo que se me ha cobrado de más. ¿Cómo puedo comprobarlo?

Solo deberías pagar por los kWh utilizados en tu sesión. Sin embargo, puede parecer que se te ha cobrado de más debido a la retención temporal de fondos por parte del banco.

Una vez finalizada la sesión, si has gastado menos de 60€, bp pulse solicitará a tu banco que libere el saldo restante. Esto puede tardar unos días, dependiendo de tu banco.

Sigo pensando que ha habido un error en el cobro. ¿Qué debo hacer?

Si tu cuenta online aún muestra un cargo pendiente, espera un poco más y vuelve a comprobarlo. Los bancos suelen tardar unos días en liberar la preautorización, aunque en casos excepcionales puede tardar más.

Si el importe cargado es superior al consumo en kWh de tu sesión, completa este formulario de ayuda online. Solo te llevará unos minutos y te responderemos en un plazo de 48 horas para resolver el problema.

Si lo prefieres, puedes llamar a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 948 088

¿La aplicación de bp pulse es gratuita?

La aplicación de bp pulse es gratuita, no realizaremos ningún cargo por la descarga y el uso.

Antes de iniciar una carga será necesario que guardes una forma de pago en la configuración de tu perfil que se usará solamente cuando realices una carga y se te cobra solamente por los kilovatios consumidos en tus cargas.

¿En qué cargadores puedo cargar con la aplicación de bp pulse?

Desde la app de bp pulse tendrás acceso a una amplia red de puntos de carga disponibles, abre la aplicación y localiza el punto disponible más cerca de ti, o busca los puntos disponibles según la localización deseada.

En bp pulse queremos asegurarnos que los puntos de carga cumplen con todas las garantías de seguridad y requerimientos técnicos, si un cargador no aparece en el mapa de la aplicación se deberá a que por el momento no cumple con nuestros criterios.

Se irán incluyendo y actualizando en la app de bp pulse a medida que cumplan con los acuerdos requeridos.

¿Cómo realizo el proceso de carga desde la app?

Para iniciar el proceso de carga desde la aplicación móvil debes descargarte la aplicación, registrarte y localizar el cargador con el que quieres realizar la carga.

Puedes localizar el cargador que aparece directamente en tu ubicación, introducir el ID del cargador (lo podrás encontrar en el propio cargador, o buscar el cargador por localización.

Aproxima tu vehículo y conecta el conector del cargador a tu vehículo. Desde la app, “Inicia la carga”.

Podrás ver el tiempo de carga del vehículo en tu dispositivo móvil y “Terminar la carga” una vez finalice.

Si deseas terminar el proceso de carga antes de tiempo deberás hacer clic en “Dejar de cargar” y seguir las instrucciones que aparecen en la app.

¿Cómo realizo el pago de mi carga?

Los usuarios registrados pueden almacenar su tarjeta de crédito (VISA, Mastercard) en la aplicación y así pagar las sesiones de carga.

Antes de tu primer proceso de carga, debes guardar el medio de pago deseado en el perfil, desde el cual se cargará el total de su proceso de carga una vez finalizado.

Incluso sin registrarse ni iniciar sesión, puede utilizar los puntos de carga disponibles en la aplicación. Siempre tendrás que introducir los datos de pago de tu tarjeta de crédito o débito antes de iniciar el proceso de carga. Antes del inicio del proceso de carga, se bloqueará un importe de autorización de 60 € y, una vez finalizado, cobraremos el importe real de la carga.



¿Cuál es la tarifa para la carga?

La tarifa de carga vendrá siempre indicada junto a la información del cargador en la app y podrá variar según la velocidad de carga y el operador del mismo.

Necesito una factura.

Para solicitar una factura debes contactar con el equipo de atención al cliente, indicar tus datos de facturación, así como la copia del recibo que podrás obtener desde tu perfil en la aplicación de bp pulse.

Puedes llamarnos al teléfono de atención al cliente +34 900 948 088, disponible 24/7.

O través del formulario : Contacto | Productos y servicios | Home (bp.com)

¿Puedo realizar la carga desde mi aplicación de miBP?

No, la aplicación de bp pulse no es válida para la carga de tu vehículo eléctrico y el programa de puntos de miBP no es compatible con la aplicación de bp pulse.

Soy cliente de bp y tengo la tarjeta de miBP, ¿puedo obtener algún descuento?

Las tarifas de carga de vehículo eléctrico de bp pulse no son compatibles con los descuentos y promociones de miBP.

Desde la app de bp pulse realizaremos descuentos y promociones exclusivas para los usuarios de la app, suscríbete y acepta las “Preferencias de marketing” dentro de la configuración de la app para no perderte las novedades.

¿Hemos resuelto tus dudas?

Si tienes algún problema o pregunta, completa el formulario de atención al cliente o llama al servicio de atención al cliente.