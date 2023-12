Consentimiento solo cuando lo exija la ley de protección de datos aplicable, por ejemplo, en relación con la información obtenida de cookies no esenciales y tecnologías similares. Puede retirar este consentimiento en cualquier momento en sus preferencias de cookies.

Puede optar por no proporcionarnos su información personal. Sin embargo, si decide no proporcionar su información personal, es posible que no podamos proporcionarle algunos de nuestros servicios.

Perfiles

Podemos aplicarle perfiles en función de la información personal establecida anteriormente. Dichos perfiles pueden utilizarse para personalizar el Activo Digital o los servicios, decidir qué anunciarle y/o como parte de la detección y prevención de amenazas de seguridad.



5. Los destinatarios (o categorías de destinatarios) de la información personal

Compartir dentro del grupo

Podemos compartir su información personal con otras entidades dentro del Grupo bp, para la prestación de los servicios comerciales conforme a la finalidad definida. En cualquier otro supuesto, se realizaría conforme a su consentimiento.

Proveedores de servicios externos

Podemos compartir su información personal con proveedores de servicios, agentes y contratistas externos con el fin de prestarnos servicios (por ejemplo, nuestros contadores, asesores profesionales y proveedores de IT y comunicaciones). También podemos compartir su información personal con nuestros socios comerciales que pueden usarla para sus propios fines (según lo permita la ley de protección de datos aplicable), como administrar y promocionar sus productos/servicios. Cualquier proveedor externo que designemos debe proteger su información personal de acuerdo con las medidas de seguridad requeridas contractualmente.

Plataformas de redes sociales

Podemos utilizar su información personal para llevar a cabo campañas publicitarias en plataformas de redes sociales como LinkedIn, Instagram y Facebook con el fin de proporcionar información sobre los próximos servicios o nuevos productos y para asegurarnos de que solo reciba publicidad relevante sobre nuestros productos y servicios. Podemos compartir su información personal con plataformas de redes sociales para que vea publicidad sobre nuestros productos y servicios o los de nuestros socios que creemos que le interesarán cuando interactúe con la plataforma de redes sociales correspondiente. También podemos compartir su información personal con plataformas de redes sociales para ayudarnos a presentar publicidad relevante a personas que las plataformas de redes sociales determinen que es probable que tengan intereses similares a los suyos.

Divulgaciones legales y reglamentarias

Podemos divulgar su información personal según lo exija la ley, o cuando creamos que la divulgación es necesaria para proteger nuestros derechos y / o cumplir con un procedimiento judicial, una orden judicial, una solicitud de un regulador o cualquier otro proceso legal notificado a bp. También podemos compartir su información personal en relación con procedimientos legales. Estos organismos pueden estar situados fuera de su jurisdicción.

Beneficiarios de la reestructuración

Podemos compartir su información personal en el supuesto de vender, transferir o fusionar partes de nuestro negocio o nuestros activos.

6. Transferencias de información personal al extranjero

Como empresa internacional, podemos almacenar o transferir su información personal a otras entidades de bp en todo el mundo. Cuando este sea el caso, nos aseguraremos de que la jurisdicción importadora ofrezca un nivel adecuado de protección de datos, o proporcionaremos la información personal bajo un marco de cumplimiento integral, flexible y global que implemente medidas y salvaguardas adecuadas para garantizar que su información personal esté protegida de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables.

Del mismo modo, cuando transfiramos información personal a un tercero ubicado en una jurisdicción diferente, nos aseguraremos de que se implementen las medidas adecuadas para garantizar un nivel adecuado de protección de su información personal, por ejemplo, mediante la inclusión de cláusulas apropiadas en nuestros acuerdos con terceros.

7. Sus derechos de protección de datos

En determinadas circunstancias (y sujeto a exenciones), usted tiene derechos en virtud de las leyes de protección de datos en relación con su información personal. Si desea ejercer alguno de los derechos que se indican a continuación, póngase en contacto con nosotros. Usted tiene derecho a:

Solicitar acceso a su información personal. Cuando corresponda, tiene derecho a recibir una copia de la información personal que tenemos sobre usted.

Cuando corresponda, tiene derecho a recibir una copia de la información personal que tenemos sobre usted. Solicitar la corrección de la información personal que tenemos sobre usted . Puede solicitar que corrijamos cualquier dato incompleto o inexacto que tengamos sobre usted, aunque es posible que necesitemos verificar la exactitud de los nuevos datos que nos proporcione. Es importante que la información personal que tenemos sobre usted sea precisa y esté actualizada. Póngase en contacto con nosotros para actualizarnos en caso de que se produzcan cambios en su información personal.

. Puede solicitar que corrijamos cualquier dato incompleto o inexacto que tengamos sobre usted, aunque es posible que necesitemos verificar la exactitud de los nuevos datos que nos proporcione. Es importante que la información personal que tenemos sobre usted sea precisa y esté actualizada. Póngase en contacto con nosotros para actualizarnos en caso de que se produzcan cambios en su información personal. Solicitar la eliminación de su información personal . Puede solicitar que eliminemos información personal cuando no exista una razón imperiosa para que sigamos procesándola. También tiene derecho a pedirnos que eliminemos su información personal cuando haya ejercido con éxito su derecho a oponerse al procesamiento (ver más abajo), cuando podamos haber procesado su información ilegalmente o cuando estemos obligados a borrar su información personal para cumplir con la ley aplicable.

. Puede solicitar que eliminemos información personal cuando no exista una razón imperiosa para que sigamos procesándola. También tiene derecho a pedirnos que eliminemos su información personal cuando haya ejercido con éxito su derecho a oponerse al procesamiento (ver más abajo), cuando podamos haber procesado su información ilegalmente o cuando estemos obligados a borrar su información personal para cumplir con la ley aplicable. Oponerse al tratamiento de su información personal. Cuando nos basemos en intereses legítimos, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando considere que el tratamiento afecta a sus derechos y libertades fundamentales. También tiene derecho a oponerse cuando procesemos su información personal con fines de marketing directo. En algunos casos, podemos demostrar que tenemos motivos legítimos convincentes para continuar procesando su información personal y, si este es el caso, le informaremos.

Cuando nos basemos en intereses legítimos, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando considere que el tratamiento afecta a sus derechos y libertades fundamentales. También tiene derecho a oponerse cuando procesemos su información personal con fines de marketing directo. En algunos casos, podemos demostrar que tenemos motivos legítimos convincentes para continuar procesando su información personal y, si este es el caso, le informaremos. Solicitar la restricción del procesamiento de su información personal . Esto le permite solicitarnos que suspendamos el procesamiento de su información personal en los siguientes escenarios: Si desea que establezcamos la exactitud de los datos; Cuando nuestro uso de los datos sea ilegal, pero usted no desee que los borremos; Cuando necesite que conservemos los datos, incluso si ya no los requerimos, por necesidad de establecer, ejercer o defender reclamaciones legales; y/o Usted se ha opuesto a que usemos su información personal, pero necesitamos verificar si tenemos motivos legítimos imperiosos para continuar procesándola.

. Esto le permite solicitarnos que suspendamos el procesamiento de su información personal en los siguientes escenarios: Solicitar la transferencia de algunos de sus datos personales a usted o a un tercero. Le proporcionaremos a usted, o a un tercero que usted haya elegido, su información personal en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Tenga en cuenta que este derecho solo se aplica a la información que nos proporcionó y que procesamos sobre la base del consentimiento o cuando sea necesario para ejecutar un contrato con usted.

Le proporcionaremos a usted, o a un tercero que usted haya elegido, su información personal en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Tenga en cuenta que este derecho solo se aplica a la información que nos proporcionó y que procesamos sobre la base del consentimiento o cuando sea necesario para ejecutar un contrato con usted. Retirar el consentimiento cuando nos basemos en el consentimiento para procesar su información personal. La retirada no afectará a la legalidad de cualquier tratamiento realizado antes de que retire su consentimiento. Si retira su consentimiento, es posible que no podamos proporcionarle ciertos productos o servicios. Le informaremos si este es el caso en el momento en que retire su consentimiento.

La retirada no afectará a la legalidad de cualquier tratamiento realizado antes de que retire su consentimiento. Si retira su consentimiento, es posible que no podamos proporcionarle ciertos productos o servicios. Le informaremos si este es el caso en el momento en que retire su consentimiento. Presentar una queja ante la autoridad reguladora de protección de datos. Tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad supervisora de protección de datos (AEPD). Le agradeceríamos que antes de presentar la misma se pusiera en contacto con nosotros en primera instancia.

8. Período de retención o, alternativamente, los criterios utilizados para determinar dicho período

Sus datos personales serán mantenidos en nuestros registros datos durante el tiempo que sea necesario para conseguir la finalidad para la que fueron obtenidos, o cuando sea solicitado expresamente por Ud., salvo que la ley exija un plazo superior [como se explica en nuestro Programa Global de Retención de Registros].

Solo conservaremos su información durante el período de retención definido, antes de anonimizar la información o eliminarla. Anonimizar la información personal significa hacerla de manera que ya no pueda ser identificable con usted. Esto se puede lograr agregando los datos (por ejemplo, para hacer un hallazgo sobre un grupo de personas en lugar de un individuo específico) o eliminando cualquier identificador personal (por ejemplo, información de contacto) para que aún se pueda usar para identificar tendencias y patrones, pero no se pueda vincular a un individuo específico.

Si desea obtener más información en relación con el período de retención que se aplica a su información personal almacenada para un propósito específico, comuníquese con nosotros.

Para conocer los períodos de retención relacionados específicamente con los datos de cookies, consulte nuestra Política de cookies.

Si decide darse de baja de un servicio, es posible que mantengamos una "lista de supresión" que contenga sus datos para saber que se ha dado de baja y para asegurarnos de que no nos pongamos en contacto con usted de nuevo. Su información personal contenida en una lista de supresión no se utilizará para ningún otro propósito.

9. Sitios web de terceros a los que enlazamos

Este Activo Digital puede contener enlaces a Activos Digitales o contenido proporcionado por otros terceros que están fuera de nuestro control y no están cubiertos por nuestra declaración de privacidad. La interacción con ese contenido puede permitir que terceros recopilen o compartan datos sobre usted. Le recomendamos que lea las declaraciones de privacidad de esos proveedores.

10. Cambios a esta declaración de privacidad

Esta declaración de privacidad entró en vigor el 19/10/2023 y fue revisada por última vez el 10/2023