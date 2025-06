Términos y condiciones app bp pulse junio 2025

Condiciones generales de la prestación de servicio de carga eléctrica por parte de B2Mobility GmbH

Identificación:

B2Mobility GmbH (“B2M”)

Domicilio: Wittener Straße 45, 44789 Bochum

Domicilio a efecto de notificaciones: Calle Quintanadueñas, 6, Edificio Arqbórea, 2ª planta. CP: 28050, Madrid.

CIF: ESN2765289J

1. Ámbito de aplicación

1.1 Los presentes Términos y Condiciones Generales ("T&C") son aplicables a los Servicios de Carga energética de vehículos eléctricos (“Servicios de Carga”) que B2M, como operador virtual, preste directamente al Cliente a través de su Aplicación móvil bp pulse (“app bp pulse”) o a través de una Tarjeta de Identificación por Radiofrecuencia (“Tarjeta RFID”) en España.A los efectos de los presentes T&C, “Cliente” se entenderá como cualquier persona física o jurídica que haga uso de los Servicios de Carga a través de la app bp pulse en España.



1.2 Los presentes T&C no serán de aplicación cuando el Cliente utilice los Servicios de Carga a través de una empresa tercera proveedora de servicios para la movilidad eléctrica.



1.3 Al hacer uso de los Servicios de Carga, el Cliente está aceptando los presentes T&C.



1.4 Para hacer uso de los Servicios de Carga, así como de la app bp pulse el Cliente ha de ser mayor de edad.

2. Acceso a los Servicio de Carga

2.1 El Cliente podrá hacer uso de los Servicio de Carga en cualquier punto de carga para vehículos eléctricos que se encuentre disponible a través de la app bp pulse. Para ello, el Cliente deberá descargarse la app bp pulse en su dispositivo y crearse una cuenta de Cliente, siguiendo los pasos que se detallan en el “Anexo I: Condiciones de Uso de la app bp pulse”.



2.2 A través de la app bp pulse, el Cliente podrá buscar en el mapa puntos de carga, seleccionar aquel donde quiere realizar la carga de su vehículo y bien navegar hasta el a través de una de las opciones que le da la app bp pulse, o bien directamente comenzar la carga del coche, siguiendo las instrucciones.



2.3 La utilización de los Servicios de Carga en los puntos de carga para vehículos eléctricos está sujeta a la disponibilidad de capacidad de carga, a la disponibilidad operativa y a cualquier restricción temporal o de otro tipo, incluyendo cualquier interrupción o irregularidad en el suministro de electricidad debido o como resultado de una interrupción de la red eléctrica o del funcionamiento de los puntos de carga. B2M hará constar esta información en la app bp pulse tan pronto como la reciba del operador del punto de carga. B2M no será responsable de los daños o perjuicios de ningún tipo que el Cliente pueda sufrir como consecuencia de estas interrupciones, faltas de capacidad o disponibilidad, malfuncionamiento, etc, de los puntos de carga, debiendo el Cliente dirigirse en todo caso al operador del punto de carga en cuestión.

2.3 Para conocer el origen de la electricidad suministrada, así como el impacto ambiental de las distintas fuentes de energía y la proporción utilizada entre ellas, el Cliente puede acudir a la información suministrada por el operador del punto de carga. Si el Cliente no pudiera acceder a esa información, puede contactar al servicio de atención al cliente de B2M para conseguirla.



2.4 El Cliente puede enviar en cualquier momento una solicitud a B2M para bloquear la función de carga de la app bp pulse, por ejemplo, en caso de sospecha de uso no autorizado. La solicitud debe realizarse a través de la app bp pulse. Si esto no es posible, la solicitud puede enviarse a través del siguiente formulario: Contacto | Productos y servicios | Home (bp.com) ].

3. Obligaciones del Cliente

El Cliente deberá cumplir con las siguientes obligaciones cada vez que utilice un punto de carga a través de la app bp pulse:



3.1 Conectar correctamente el vehículo eléctrico con el punto de carga y utilizar exclusivamente equipos (por ejemplo, cables) que cumplan los requisitos legales;



3.2 El Cliente está obligado a cumplir las normas e instrucciones aplicables para el uso de los puntos de carga in situ. Esto incluye, en particular, las instrucciones de funcionamiento y seguridad que pueda encontrar en los puntos de carga.



3.3 Utilizar las plazas de aparcamiento donde se ubican de los puntos de carga exclusivamente durante el proceso de carga. Queda prohibida la ocupación permanente de las plazas de aparcamiento designadas.



3.4 En la medida de lo posible, notificar a B2M, o al gestor de la actividad colindante (por ejemplo, la Estación de Servicio) cualquier defecto o avería en los puntos de carga después de tener conocimiento de tales defectos o averías.



3.5 Inspeccionar la presencia de daños externos en los puntos de carga previa utilización. Los puntos de carga visiblemente dañados no deben utilizarse. B2M no se hará responsable de los daños que unos puntos de carga visiblemente dañados puedan ocasionar al Cliente o su vehículo si este desatendiera las instrucciones de funcionamiento y seguridad.



3.6 Utilizar la energía suministrada para el único fin de carga del vehículo eléctrico.



3.7 Abonar el precio de los Servicio de Carga a B2M. En el caso de que el Cliente tenga una cantidad pendiente de pago a B2M, B2M se reserva el derecho de bloquear temporal o permanentemente la cuenta del Cliente, o impedir que el Cliente cree una nueva cuenta hasta que la deuda sea saldada en su totalidad. La cuenta podrá ser bloqueada sin previo aviso si el Cliente incumple sus obligaciones de pago con respecto a los Servicio de Carga prestados a través de la app bp pulse.

3.8 Realizar el registro en la app bp pulse siguiendo las indicaciones que se recogen en el Anexo 1.

4. Precios, Pagos y Facturación

4.1 Los precios de los Servicios de Carga serán los establecidos en la app bp pulse. Los precios se muestras en €/sesión de carga, €/kWh y/o €/min, según sea de aplicación, (IVA incluido), y corresponden al punto de carga que el Cliente haya seleccionado. Cuando estén habilitados los procesos de carga en el extranjero, el precio a aplicar para dichos Servicios de Carga será el que se muestra en la app bp pulse al comienzo de cada proceso de carga.

4.2 La tasa de uso para cada Servicio de Carga se calcula desde el inicio del proceso de carga (conexión del cable de carga al punto de carga / vehículo e iniciar carga desde la app bp pulse o con la tarjeta RFID) hasta el final del proceso de carga (detener carga desde la app bp pulse o con la tarjeta RFID) a los precios aplicables en el país respectivo o en el punto de carga respectivo.

4.2 Para el uso de los Servicios de Carga, el Cliente podrá optar por una de las siguientes alternativas:

(i) Seleccionar, a través de la app bp pulse, el punto de carga que desee utilizar y proceder a la carga de conformidad con las instrucciones proporcionadas o

(ii) Solicitar una Tarjeta RFID, la cual le habilitará para iniciar el proceso de carga mediante la validación en el lector RFID correspondiente en los puntos de carga. El servicio de Tarjetas RFID se encuentra en desarrollo. bp informará al Cliente cuando el mismo se encuentre disponible.

4.3 El pago se realiza a través del método de pago proporcionado por el Cliente en la app bp pulse. El Cliente puede almacenar múltiples métodos de pago en la app bp pulse y B2M está autorizado a guardarlos. El pago se inicia a través del método de pago designado como método de pago “predeterminado".

4.4 Si el pago no es posible con el método de pago predeterminado, B2M utilizará uno de los otros métodos de pago almacenados. Mediante el uso de

tarjetas de débito, tarjetas de crédito u otros métodos de pago, el Cliente acepta expresamente que B2M, como destinatario del pago, inicie el pago con el importe correspondiente (transacción iniciada por el comerciante o “merchant intitiated transaction” en inglés).

4.5 Si el Cliente utiliza los Servicios de Carga en un país extranjero que utiliza una moneda distinta al euro (moneda extranjera), B2M está autorizada a convertir las cuentas a cobrar de moneda extranjera en euros y a exigir el importe convertido en euros al Cliente en lugar de la moneda extranjera. La conversión para un proceso de cobro de moneda extranjera se basa en el tipo de cambio de referencia del euro del Banco Central Europeo (http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) al final del proceso de cobro.

4.6 Los Servicios de Carga se facturan en función de los kWh cargados y/o de los minutos de la sesión de carga, directamente después de la carga, tal y como se explica en el apartado 5.1 anterior, pudiendo existir a veces un coste fijo de €/sesión de carga.

4.7 Al finalizar el proceso de carga, el Cliente podrá consultar la factura simplificada en la propia app bp pulse. Si el Cliente desea solicitar una factura, podrá realizar la solicitud poniéndose en contacto con atención al cliente a través del formulario siguiente: Contacto | Productos y servicios | Home (bp.com). La forma en la que el Cliente podrá acceder a su factura simplificada y/o factura puede verse modificada a lo largo del tiempo. En caso de alternación, bp recogerá el proceso actualizado en los presentes T&C.

4.8 B2M podrá lanzar ofertas promocionales a través de las cuales el Cliente pueda hacer uso de los puntos de carga de manera gratuita, es decir, sin asumir ningún coste por la electricidad suministrada. En estos supuestos, B2M no emitirá ni ticket ni factura.

4.9 B2M se reserva el derecho a cobrar una cantidad adicional por cada minuto que el Cliente estacione el vehículo eléctrico sin hacer uso del punto de carga.



5. Responsabilidad por los Servicios de Carga a través de la app bp pulse



5.1 B2M es un operador virtual y, como tal, no será responsable de los daños o perjuicios sufridos por los Clientes o terceros como consecuencia de mal funcionamiento, fallos técnicos, interrupciones, retrasos o cualquier otro problema relacionado con los puntos de carga, pudiendo dirigirse los Clientes directamente a los operadores del punto de carga en cuestión.

5.2 B2M no será responsable frente al Cliente por pérdidas, daños o lesiones que no tenga una causa directa en un incumplimiento de B2M, incluyendo cualquier pérdida, daño o lesión causada por:



(i) cualquier suceso fuera del control de B2M;

(ii) cualquier incumplimiento por parte del Cliente de sus obligaciones aquí recogidas;



(iii) si el Cliente es una empresa, cualquier pérdida (incluida las indirectas) de ingresos, beneficio, negocio, fondo de comercio, oportunidad, ahorros o ganancias anticipadas, pérdida de propiedad o pérdida del uso de la propiedad, por incumplimiento de sus obligaciones legales o de cualquier otra índole.

(iv) cualquier información desactualizada que se muestre en la app bp pulse.

5.2 Nada de lo dispuesto en los presentes T&C afectará a los derechos legales del Cliente ni excluirá, restringirá ni limitará la responsabilidad de B2M frente al Cliente por

(i) incumplimiento de la legislación vigente;

(ii) fallecimiento o lesión corporal resultante de una negligencia o

(iii) fraude o estafa.

5.3 Las limitaciones de responsabilidad recogidas en la presente cláusula serán de aplicación para B2M, sus filiales, directores, miembros del consejo de

administración, representantes legales, empleados, agentes, así como cualquier otra empresa a la que B2M pueda transferir sus derechos y obligaciones.

5.4 El Cliente será responsable frente a B2M de cualquier reclamación, daño, coste, pérdida, responsabilidad y procedimiento legal que se realice contra B2M o cualquiera de sus filiales por un tercero como consecuencia del uso indebido, fraudulento o contrario a lo

los presentes T&C que el cliente realice los Servicios de Carga.



6. Roaming Internacional

En un futuro, el Cliente tendrá la oportunidad de acceder a los servicios B2M en países distintos de España. B2M comunicará a los Clientes la disponibilidad de este servicio tan pronto como esté habilitado.

Las presentes T&C no son aplicables cuando el servicio de carga se realiza fuera del territorio español. El Cliente está obligado a informarse sobre las condiciones aplicables en el país en el que vaya a utilizar el servicio antes de iniciar un proceso de carga.



7. Nulidad parcial

La declaración de cualquiera de los términos y condiciones generales de uso como nula, inválida o ineficaz no afectará a la validez o eficacia de las restantes, que permanecerán siendo vinculantes para las partes.

La renuncia por cualquiera de las partes a exigir en un momento determinado el cumplimiento de cualquiera de las condiciones generales de uso aquí estipuladas no implicará una renuncia con carácter general ni creará un derecho adquirido para la otra parte.



8. Soporte

8.1 Para cualquier pregunta, queja, incidencia o reclamación que el Cliente necesite formular como consecuencia los Servicios de Carga, existe un servicio de atención al cliente a través del teléfono +34 900 948 088 o un formulario de contacto disponible en esta web: Contacto | Productos y servicios | Home (bp.com).



9. Protección de datos

Le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero, responsabilidad de B2M con la finalidad de gestionar los Servicios y el pago de los mismos; siendo la base de la legitimación la relación contractual, la normativa mercantil y fiscal principalmente, así como su consentimiento.



Puede consultar las finalidades del tratamiento de sus datos personales en la política de privacidad de B2M: https://www.bp.com/es_es/spain/home/productos-y-servicios/para-su-vehiculo/bp-pulse/proteccion-de-datos.html.



Sus datos no serán cedidos a terceras entidades, salvo que sea necesario para la gestión del presente acuerdo o por exigencia legal y siempre bajo el marco normativo vigente de Protección de Datos, principalmente el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).

Sus datos personales serán eliminados una vez concluidos los fines del tratamiento, salvo que por exigencia legal exista un plazo mayor.



Puesto que B2M opera globalmente, sus datos serán accesibles/compartidos con otras compañías del grupo bp cuando sea necesario para la consecución de la finalidad del tratamiento. Cualquier transferencia interna de datos del grupo bp está regida y legitimada por las Internal Group Agreement (IGA) de bp, garantizando un nivel adecuado de protección de datos a través del grupo, conforme a lo establecido en el RGPD.

Los Clientes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y revocación, mediante solicitud a la dirección arriba referenciada o a través de este formulario: Contacto | Productos y servicios | Home (bp.com). Asimismo, podrá presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Para más información, acceda a la Política de Privacidad de B2M (https://www.bp.com/es_es/spain/home/productos-y-servicios/para-su-vehiculo/bp-pulse/proteccion-de-datos.html).

9.2 Validacion de la información porporcionada: La Empresa se reserva el derecho de verificar los datos personales y de contacto proporcionados por el Consumidor dentro de un plazo de hasta veinticuatro (24) horas hábiles a partir de su envío o registro. Durante este período, la Empresa podrá llevar a cabo las acciones necesarias para confirmar la veracidad de la información. La prestación de ciertos servicios, o activación de cuentas podrá estar sujeta a la validación exitosa de dichos datos



10. Propiedad Intelectual

B2M posee una licencia válida para utilizar todos los derechos de autor, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual en relación con la app bp pulse. Todos los derechos de propiedad sobre y con respecto a la app bp pulse (aparte del derecho a usar la app bp pulse de acuerdo con estos T&C), permanecerán únicamente con B2M y / o sus licenciantes (según sea el caso).

Cualquier uso de la app bp pulse, de cualquier manera no permitida por estos T&C, incluyendo, sin limitación, la reventa, transferencia, modificación o distribución de la totalidad o parte de la app bp pulse, está prohibido.

B2M no está obligado a proporcionar ninguna documentación, soporte, asistencia telefónica o mejoras o actualizaciones a la app bp pulse.

11. Modificación de las presentes T&C

B2M se reserva el derecho de actualizar los T&C en cualquier momento para tener en cuenta aspectos legales, comerciales, regulatorio o de seguridad, entre otros. Se recomienda al Cliente revisar los T&C periódicamente con el objetivo de estar adecuadamente informado. Si el Cliente no estuviera conforme con los cambios, podrá optar por no hacer uso de los servicios ofrecidos por B2M, así como ejercer sus derechos tal y como se recoge en la política de privacidad.



12. Derecho aplicable y fuero competente

12.1 Las relaciones comerciales entre el Cliente y B2M están sujetas exclusivamente a la legislación española. En el caso de los consumidores, dicha elección de ley sólo se aplicará en la medida en que no prive al consumidor de la protección que le otorgan las disposiciones imperativas del país de su residencia habitual.



12.2 El fuero competente será Madrid Capital sin perjuicio del fuero que por ley pudiera corresponder a los consumidores.



ANEXO 1: Condiciones de Uso de la app bp pulse

El acceso y utilización de la app bp pulse se encuentra también sometido a las condiciones particulares de cada servicio y a todos los avisos e instrucciones de uso comunicados al Cliente por B2M.

La app bp pulse van dirigidas exclusivamente a Clientes mayores de edad que utilicen los Servicios de Carga.



1. Acceso y utilización de la app bp pulse

B2M se reserva todos los derechos para modificar, limitar o cancelar el acceso y contenidos de la app bp pulse en cualquier momento a Clientes que estén realizando un uso indebido o fraudulento de la app bp pulse. Asimismo, B2M se reserva la facultad de efectuar modificaciones en la configuración o presentación de la app bp pulse, pudiendo hacer uso de tal facultad sin previo aviso.

Tanto el acceso a la app bp pulse como el uso de cualquier información contenida en las misma es de exclusiva responsabilidad de la persona que accede o lo usa, no respondiendo B2M de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudiera derivarse del acceso o uso de la información.

El Cliente se compromete a utilizar de la app bp pulse, y los contenidos que en ellas se ofrecen de acuerdo con las presentes condiciones generales de uso y sin contravenir la legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público.

El Cliente no está autorizado a poner la app bp pulse a disposición de terceros por una tarifa. B2M no se hace responsable de ningún daño causado por el uso no autorizado o indebido de la app bp Pulse cuando se proporciona a terceros.

2. Configuración y Seguridad de la app bp pulse

2.1 Para utilizar la app bp pulse, el Cliente debe:

(a) configurar su cuenta de bp pulse para permitirle acceder a la app bp pulse y a cualquier otro servicio y aplicación que B2M pueda ofrecer a sus clientes; y

(b) tener un dispositivo móvil elegible habilitado que esté conectado a Internet y utilice una versión de software compatible con la app bp pulse.Debe asegurarse de que toda la información que proporcione cuando cree una cuenta de bp pulse y utilice la app bp pulse sea precisa, esté actualizada y no sea engañosa.El Cliente puede incurrir y es el único responsable de los cargos de su operador de red de telefonía móvil por descargar y utilizar la app bp pulse y los Servicios de Carga.

2.2 Mantener segura su cuenta para la app bp pulse

2.2.1 Cuando configure su cuenta bp pulse, se le pedirá que cree una cuenta basada en su número de teléfono móvil. Le pediremos su nombre y dirección de correo electrónico y debe proporcionar información precisa y completa en respuesta a estas preguntas.

2.2.2 Usted es responsable de garantizar que:

(a) usted es la única persona que utiliza su cuenta de bp pulse – no debe autorizar a nadie más a utilizar su cuenta;

(b) solo inicia sesión en bp pulse en un dispositivo;

(c) la información de su cuenta de bp pulse se actualiza si cambian sus datos; por ejemplo, es esencial que actualice su número de teléfono si lo cambia para continuar usando su cuenta de bp pulse. B2M no tiene ninguna obligación de verificar que cualquier instrucción o confirmación realizada a través de su cuenta de bp pulse sea suya y B2M solo es responsable de cualquier pérdida o daño que surja de su incapacidad para mantener su app bp pulse segura en las circunstancias descritas en la cláusula 2.4 descrita más abajo.

2.2.3 El Cliente debe notificar al Servicio de Atención al Cliente de bp pulse inmediatamente y solicitar la suspensión temporal de su cuenta, si la seguridad de su cuenta se ve comprometida debido a:

(a) pérdida o robo de su dispositivo móvil;

(b) acceso no autorizado a su cuenta de bp pulse. Debe confirmar esa notificación por teléfono a Atención al Cliente (teléfono +34 900 948 088) lo antes posible.

2.2.4 B2M no será responsable de ninguna transacción no autorizada realizada a partir del segundo día hábil después de recibir una solicitud de suspensión temporal por parte del Servicio de Atención al Cliente de bp pulse.

2.2.5 B2M puede hacer cumplir o implementar cualquier medida de seguridad que considere apropiada para la app bp pulse en cualquier momento y puede actualizar y agregar medidas de seguridad a la app bp pulse a su discreción en cualquier momento.

2.2.6 La seguridad de su cuenta de bp pulse es importante para B2M. Sin embargo, B2M no puede garantizar que la app bp pulse siempre estará disponible, libre de fallos y segura o que estará libre de virus u otros programas dañinos. Usted reconoce que conoce y acepta este riesgo, incluido, entre otros, el riesgo de que un tercero pueda obtener acceso a su cuenta de bp pulse que contiene información personal y confidencial.

2.3. Cambios en la app bp pulse

2.3.1 B2M puede cambiar el formato, el contenido y/o la funcionalidad de la totalidad o parte de la app bp pulse en cualquier momento. Si B2M necesita realizar alguna actividad de mantenimiento, es posible que no pueda utilizar la totalidad o parte de la app bp pulse mientras B2M completa esta actividad, pero B2M tratará de minimizar cualquier vez que la app bp pulse no esté disponible para su uso.

2.3.2 Las actualizaciones de la app bp pulse pueden emitirse de vez en cuando. Dependiendo de la actualización, es posible que no pueda usar la totalidad o parte de la app bp pulse hasta que haya descargado la última versión de la app bp pulse y aceptado los nuevos T&C.

3. Exclusión de garantías y responsabilidad

3.1 B2M no garantiza ni se hace responsable en ningún caso de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:

3.1.1 La falta de disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la app bp pulse, de los servicios, los contenidos y/o de aquellos otros sitios web con los que se hayan establecido hipervínculos, así como cualquier software y servicios de terceros integrados en la app bp pulse.

3.1.2 La presencia de virus troyano o similar (independientemente de la fuente de origen) u otros elementos introducidos en la app bp pulse por terceros ajenos a B2M que pudieran producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos de los Clientes o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas.

3.1.3 El acceso de terceros no autorizados a las condiciones, características y circunstancias del uso de la app bp pulse que hace el Cliente.

3.1.4 La licitud, calidad, fiabilidad, utilidad, adecuación para cualquier clase de propósito, veracidad, exactitud, exhaustividad, actualidad y disponibilidad de los contenidos y servicios.

3.1.5 El uso que los Clientes hagan de la app bp pulse, de los contenidos y/o de los servicios.

3.1.6 Los productos, servicios o contenidos ofrecidos por terceros proveedores cuyos datos aparezcan en de la app bp pulse.

3.1.7 Las relaciones contractuales que se pudieran establecer entre el Cliente y los terceros proveedores cuyos datos aparezcan en la app bp pulse.

3.1.8 Los problemas técnicos o fallos mecánicos en los equipos informáticos producidos durante la conexión a la red a través de la app bp pulse.Por su parte, el Cliente deberá cumplir con los T&C aquí presentes, así como los adicionales, o instrucciones de B2M, que se le comuniquen en la app bp pulse, cuando configure su cuenta bp pulse a través de la app bp pulse. Usted acepta que:

(a) No cederá ni transferirá su cuenta de bp pulse.

(b) no utilizará la app bp pulse para ningún propósito ilegal, de ninguna manera que interrumpa, perjudique, dañe o haga que la app bp pulse sea menos eficiente, para transferir archivos que contengan virus, troyanos u otros programas dañinos, para acceder o intentar acceder a las cuentas de otros titulares de cuentas de B2M o para penetrar o intentar penetrar cualquier medida de seguridad;

(c) no hará nada que B2M considere razonablemente de mala reputación o capaz de dañar su reputación, la app bp pulse o los Servicios; y

(d) cumplirá con todas las leyes que le sean de aplicación como Cliente.

4. Información personal

Nuestra Política de Privacidad establece las formas en que recopilaremos, almacenaremos y procesaremos los datos relacionados con su uso de la app bp pulse e incluiremos detalles de sus derechos de acceso y solicitud de corrección de cualquier información personal que tengamos. Lea atentamente la Política de Privacidad en nuestra web.



5. Propiedad intelectual

B2M posee una licencia válida para utilizar todos los derechos de autor, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual en relación con la app bp pulse. Todos los derechos de propiedad sobre y con respecto a la app bp pulse (aparte del derecho a usar la app bp pulse de acuerdo con estos T&C), permanecerán únicamente con B2M y / o sus licenciantes (según sea el caso).

Cualquier uso de la app bp pulse de cualquier manera no permitida por estos T&C, incluyendo, sin limitación, la reventa, transferencia, modificación o distribución de la totalidad o parte de la app bp pulse, está prohibido.

B2M no está obligado a proporcionar ninguna documentación, soporte, asistencia telefónica o mejoras o actualizaciones a la app bp pulse.



6. Terminación

B2M puede eliminar la app bp pulse en su dispositivo móvil en cualquier momento. Si elimina la app bp pulse, la información almacenada en su app bp pulse, incluida la información sobre sus tarjetas de pago y cualquier agente de terceros vinculado, seguirá almacenada en nuestro sistema hasta que elimine permanentemente su cuenta. Para eliminar permanentemente su cuenta, debe utilizar la funcionalidad "Eliminar cuenta" en la sección “Perfil” y subsección "Información personal" de la app bp pulse.

B2M se reserva el derecho de cancelar inmediatamente su acceso a la app bp pulse, cualquiera de los Servicios de Carga, cualquier funcionalidad de la app bp pulse o su cuenta específica de bp pulse, si detecta que el Cliente está realizando un uso indebido o fraudulento de la app bp pulse. Si B2M cancela su acceso a la app bp pulse, cualquier intento que realice para iniciar sesión en la app bp pulse no tendrá éxito.



Cuando B2M cancele su cuenta de bp pulse y/o el acceso a la app bp pulse como resultado de su incumplimiento de estos T&C, no se le permite crear una nueva cuenta para eludir la terminación.



Todas las disposiciones de los T&C sobrevivirán a la terminación, incluidas, entre otras, las disposiciones de propiedad, las indemnizaciones y las limitaciones de responsabilidad.