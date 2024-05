Déclaration de confidentialité page facebook

1. Responsable et délégué à la protection des données

La présente page Facebook est exploitée par volenergy SA, Spittelweg 1, 5034 Suhr. L'entreprise exploite le réseau de stations-service bp en Suisse en tant que preneur de licence; responsable de son contenu, dénommée ci-après «volenergy».

Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse indiquée ci-dessus et par e-mail: info@bpCustomerSercive.ch

2. Gestion de vos données

Lorsque vous consultez la présente page, certaines données personnelles des utilisateurs sont collectées et traitées par Facebook Ireland Ltd. (dénommée ci-après «Facebook»), notamment par le biais de cookies. En principe, Facebook est responsable de la collecte et du traitement des données à caractère personnel des utilisateurs. Facebook peut également collecter des données sur les visiteurs de la présente page, sans que ces derniers soient connectés ni enregistrés sur Facebook. Vous trouverez des informations sur la collecte des données et leur traitement par Facebook dans la politique de confidentialité de Facebook.

volenergy SA ne sait pas quelles données sont relevées par Facebook. volenergy SA n’a pas intégralement accès aux données collectées ou aux données de votre profil. volenergy SA voit uniquement les informations publiques de votre profil. Il vous appartient de configurer ces informations dans les paramètres de votre compte Facebook. Vos réglages Facebook (https://www.facebook.com/settings?tab=privacy) vous laissent par ailleurs la possibilité de cacher activement vos «J’aime» ou de ne plus suivre la page. Dans ce cas, votre profil n’apparaît plus dans la liste des abonnés à la présente page.

volenergy SA utilise vos données afin de répondre à vos questions par l’intermédiaire de la fonction messagerie. Les informations ainsi collectées pour la vente et le suivi de clientèle servent à vous contacter et à vous fournir les renseignements souhaités.

volenergy SA reçoit par l’intermédiaire de Facebook des données à caractère personnel lorsque vous nous les communiquez activement dans un message personnel sur Facebook. Nous exploitons vos données (nom et prénom p. ex.) pour répondre à votre demande dans le cadre du suivi de la clientèle. volenergy SA reçoit également des données à caractère personnel via Facebook si, pour nous communiquer les données, vous utilisez un formulaire avec des champs préremplis comportant des données de votre profil et si vous nous envoyez activement ces données.

3. Statistiques de page mises à disposition par Facebook

Facebook transmet à volenergy SA des statistiques anonymes sur l’utilisation de la page (insights) à des fins d’intérêts légitimes (en vertu de l’art. 6, al. 1, lit. f du RGPD), et ce, afin que volenergy SA puisse répondre à vos questions ou à vos contributions, évaluer les préférences des utilisateurs et procéder à des adaptations ciblées.

Les informations suivantes sont notamment mises à disposition:

Followers: nombre de personnes qui suivent bpswiss, y compris la progression et l’évolution sur une période donnée.



Portée: nombre de personnes qui voient un article donné, nombre d’interactions sur un article. Cela permet notamment de savoir quels contenus sont mieux accueillis que d’autres au sein de la communauté.

Performance d’affichage: combien de personnes ont été ciblées par un article ou une annonce payée et ont interagi avec?

Démographie: âge moyen, sexe, lieu de résidence, langue des visiteurs.

Facebook fournit ici une liste exacte des informations transmises:



https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Nous utilisons ces statistiques, qui ne nous permettent pas d’identifier individuellement les utilisateurs, afin d’améliorer continuellement notre offre en ligne sur Facebook et de mieux répondre aux intérêts de nos utilisateurs. Nous ne pouvons pas associer les données statistiques avec les données des profils de nos abonnés. Dans la gestion de votre compte Facebook, vous pouvez déterminer la façon dont les publicités sont ciblées à votre intention.

Nous avons conclu un accord distinct avec Facebook au sujet des données statistiques, en vertu duquel la responsabilité première concernant le traitement des données statistiques conformément au RGPD incombe à Facebook, de même que tous les devoirs découlant du RGPD au regard du traitement des données statistiques. Vous trouverez cet accord ici:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

4. Vos droits



La législation relative à la protection des données vous accorde une série de droits sur les données vous concernant (droits des personnes concernées). Vous avez:

le droit d’accéder aux données à caractère personnel que nous avons enregistrées à votre sujet,

le droit de faire rectifier des données inexactes,

le droit de faire effacer les données dont l’enregistrement n’est plus autorisé,

le droit d’exiger la limitation du traitement dans certains cas,

le droit de vous opposer au traitement de données fondé sur des intérêts légitimes, lorsque vous êtes en mesure, dans votre situation, de faire valoir des intérêts contraires et fondés,

le droit de vous opposer au traitement à des fins de prospection commerciale,

le droit à la portabilité des données, c’est-à-dire le droit de transmettre à vous ou à un tiers, sous forme électronique, les données que vous avez fournies,

le droit de retirer votre éventuel consentement, avec effet pour l’avenir,

le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en matière de

protection des données.

Si vous avez des questions ou des réclamations relatives à la protection de vos données par volenergy SAG ou si vous souhaitez exercer vos droits, nous vous recommandons cependant de prendre d’abord contact avec nous ou avec notre délégué à la protection des données.

volenergy SA se réserve le droit d’adapter la présente déclaration de confidentialité dans la mesure où les dispositions légales, les décisions de l’entreprise ou l’évolution technique l’exigent.