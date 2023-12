Déclaration de confidentialité

Informations sur notre entreprise et notre site Internet

La société Oel-Pool AG utilise des marques de bp sous la licence de bp p.l.c.Le site Internet est exploité par la société Oel-Pool AG, Spittelweg 1, 5034 Suhr.

Si vous avez des questions sur le sujet de la protection des données, veuillez nous contacter aux adresses ci-dessous. Vous pouvez demander quelles sont vos données stockées chez nous. Vous pouvez également envoyer à tout moment des demandes de renseignements, de suppression et de correction de vos données par e-mail à l’adresse suivante:



(contact@bpcardservice.ch), ou nous écrire à l’adresse postale suivante:

Oel-Pool AG

Protection des données

Spittelweg

15034 Suhr

Ce site Internet contient des liens vers des sites Internet tiers pour lesquels les présentes dispositions relatives à la protection des données ne s’appliquent pas. Il vous appartient donc de vous informer sur les sites Internet des fournisseurs tiers et d’y consulter les déclarations relatives à la protection des données.

Collecte de données personnelles

Les données personnelles sont des informations sur votre identité. Elles comportent par exemple les informations suivantes:

nom

adresse

numéro de téléphone ou

adresse e-mail.

Les données à caractère personnel ne sont collectées que si vous nous les avez communiquées par vous-même, par exemple en vous abonnant à la newsletter. L’organisme responsable se tient en la matière aux prescriptions de l’article 6 de la LPD et des articles 5 et 6 du RGPD. Dans le cadre des services personnalisés de l’organisme responsable, vos données d’inscription sont traitées à la condition que vous ayez donné votre consentement à des fins d’envoi de notre newsletter et de personnalisation des services électroniques proposés. Vous avez à tout moment la possibilité de vous opposer au stockage de vos données à caractère personnel. Pour cela, veuillez envoyer un e-mail à: info@moveri.ch avec l’objet «Supprimer mes données».

Le traitement et l’utilisation de vos données à caractère personnel obéit aux prescriptions de la LPD révisée et du RGPD.

Utilisation des données personnelles

D'une manière générale, les données personnelles que vous mettez à notre disposition sont utilisées pour

répondre à vos demandes

traiter vos commandes ou

fournir un accès à certaines offres ou informations.

Nous n’utilisons pas vos données personnelles à des fins de marketing direct ou d’études de marché.

Publication et transmission des données personnelles

Nous nous réservons le droit de publier vos données personnelles (dans la limite définie par la loi), également dans les cas où nous jugeons que cette publication est nécessaire pour protéger nos droits ou pour satisfaire aux exigences d’une procédure judiciaire, d’une ordonnance judiciaire, d’une requête d’une autorité de contrôle ou de tout autre litige impliquant Oel-Pool.

Pour être en mesure de vous fournir les prestations de services dont vous avez fait la demande, nous transmettons vos données personnelles à un fournisseur externe responsable des services de communication de Oel-Pool.

Il est donc possible que Oel-Pool transmette vos données personnelles à des pays hors de Suisse qui ne font pas partie de l’Espace économique européen ou de l’Union européenne. Si un destinataire, par exemple un de nos fournisseurs de services, se situe dans un pays sans politique de protection de données appropriée, nous obligeons ce destinataire à respecter la protection des données. Nous utilisons pour cela les clauses contractuelles types révisées de la Commission européenne, que vous pouvez consulter ici, dans la mesure où le destinataire n’est pas déjà soumis à un règlement reconnu par la loi pour garantir la protection des données et que nous ne pouvons pas nous appuyer sur une mesure d’exception. Une exception peut s’appliquer en particulier aux procédures judiciaires à l’étranger, mais aussi dans des cas d’intérêts publics supérieurs ou si l’exécution d’un contrat nécessite une telle communication, si vous y avez consenti ou s’il s’agit de données que vous avez rendues accessibles, dont vous ne vous êtes pas opposé au traitement. Ces dispositions contractuelles compensent dans une certaine mesure la faiblesse ou l’absence de la protection juridique, mais il est toutefois impossible d’éliminer tous les risques (par ex. les accès par des gouvernements étrangers).

Conservation des données

Nous conservons vos données personnelles dans la mesure nécessaire à faire valoir nos droits ou à nous défendre contre des poursuites légales, selon les circonstances.

Les données que vous mettez à notre disposition dans le cadre d’une transmission de données sont conservées pendant 24 mois au maximum pour l’exécution et la poursuite des transactions.

Vos droits

Vous avez à tout moment le droit d’obtenir des renseignements sur vos données personnelles, de les corriger, de les faire supprimer ou, si cela est possible du point de vue technique, de les faire transférer.

Vous êtes en droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle nationale compétente pour la protection de vos données. Avant cette étape, vous avez cependant la possibilité d’adresser voter plainte directement à Oel-Pool.

Informations sur l’échange de données et les cookies

Sur la base de votre adresse IP, nos serveurs collectent automatiquement des données en lien avec votre visite de notre site internet. Nous ne pouvons pas vous identifier en personne sur la base de ces informations. Seul l’ordinateur qui a permis l’accès est identifié. Ces données servent uniquement à déterminer de quelles régions du monde proviennent les visiteurs de notre site Internet et comment ils l’utilisent.

Nous utilisons des cookies pour comprendre comment les visiteurs se déplacent sur notre site Internet. Les cookies sont de petits fichiers texte lisible à l’aide de certains logiciels.

Consultez la rubrique Aide de votre navigateur pour savoir comment effacer les cookies ou empêcher leur utilisation. Le blocage des cookies peut parfois restreindre le fonctionnement de certains sites Internet ou vous empêcher d’y accéder (en fonction des paramètres propres à votre navigateur). Il existe d’une part les «cookies de session», qui sont supprimés à la fermeture de votre navigateur, et d’autre part les «cookies persistants», qui restent plus longtemps sur votre ordinateur.

Informations sur l’utilisation de Google Analytics

Ce site Internet utilise le service d’analyse Web Google Analytics de Google Inc. (ci-après «Google»).

Google Analytics utilise des cookies, c'est-à-dire des fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur qui permettent d’analyser votre utilisation des sites Internet. Les informations sur votre utilisation de ce site Internet générées par les cookies sont généralement transmises à un serveur de Google situé aux États-Unis et y sont enregistrées.

Cependant, si une anonymisation des adresses IP est activée sur ce site Internet, Google abrège préalablement votre adresse IP en Suisse ou dans les États membres de l’Union européenne ou d’autres états signataires de l’accord sur l’Espace économique européen. L’adresse IP complète est transmise uniquement dans des cas exceptionnels à un serveur Google situé aux États-Unis pour y être abrégée.

Google utilise ces informations pour l’exploitant de ce site Internet afin d’analyser votre utilisation du site, de créer des rapports sur l’activité du site et de fournir d’autres services pour l’exploitation du site en lien avec l’utilisation du site et d’Internet.

Google ne fait aucun rapprochement entre l’adresse IP transmise par votre navigateur Web dans le cadre de Google Analytics et d’autres données. Vous pouvez empêcher l’enregistrement de cookies dans les paramètres de votre navigateur Web. Nous vous signalons toutefois que dans ce cas, vous ne pourriez éventuellement pas utiliser toutes les fonctions de ce site Internet.

Vous pouvez aussi empêcher Google de collecter les données générées par le cookie en lien avec votre utilisation du site (y compris votre adresse IP), ou empêcher Google de traiter ces données. Pour cela, téléchargez et installez le module complémentaire de navigateur disponible sur le lien suivant: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr .

Vous trouverez plus d’informations sur les conditions d’utilisation et la protection des données sur https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/fr/ et https://policies.google.com/?hl=fr&gl=fr

Les cookies utilisés sur ce site Internet:

sont indispensables pour permettre la navigation sur le site et l’utilisation de ses fonctions, par exemple pour accéder aux pages sécurisées. Sans ces cookies, nous ne pouvons pas vous proposer certains services dont vous pourriez souhaiter bénéficier; servent à l’optimisation de ce site en collectant des informations sur le comportement de ses utilisateurs (par exemple pour améliorer l’apparence et offrir aux utilisateurs une meilleure expérience de navigation); contribuent à améliorer le fonctionnement de ce site et à l’adapter à vos besoins personnels. L’enregistrement de vos paramètres d’utilisateur (par exemple votre localisation, votre police et taille de caractères préférées, etc.) permet de mettre à disposition des fonctions avancées rassemblées dans la liste des fonctions spécifiques aux cookies.

La présente déclaration relative à la protection des données a été mise à jour pour la dernière fois le 31.08.2023.