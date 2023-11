bp en Suisse

À compter du 01.04.2022, la société Oel-Pool AG a racheté le réseau de stations-service bp ainsi que la structure d’approvisionnement en Suisse. En tant que détenteur de licence de la marque bp, Oel-Pool AG exploite donc en coopération avec sa filiale Moveri AG les quelque 340 stations-service bp ainsi que près de 400 stations-service sous différentes marques. Elles assurent ainsi l’approvisionnement de plus de 100`000 clients par jour et représentent le plus grand fournisseur de stations-service en Suisse. Outre la vente de carburants et de lubrifiants et la vente de produits de consommation courante dans les Convenience Shops, de nombreux sites proposent également des installations de lavage pour que votre véhicule puisse briller chaque jour.



Carburants Les carburants haut de gamme Diesel bp Ultimate et bp Ultimate sans plomb 98 avec technologie ACTIVE révolutionnent véritablement la technologie des carburants. Ils sont synonymes de meilleure protection du moteur, plus de kilomètres et moins d’émissions nocives.

Shop Nos plus de 150 shops bp proposent jusqu’à 2’500 articles. Et ce, 365 jours par an, en règle générale de 6 à 22 heures – parfois même 24 heures sur 24. Les clients trouveront dans les shops bp un grand choix de boissons, de produits frais, de confiseries ou d’en-cas.

Cartes carburant bp Qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels: avec la carte carburant bp, nos clients font le plein ou leurs achats dans l’une des quelque 340 stations-service bp de Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Pour les entreprises internationales aussi, nous proposons avec la carte Routex la solution parfaite. Avec cette carte, choisissez bp comme partenaire qualité et bénéficiez de l’accès à notre réseau ROUTEX qui compte 24'000 sites dans 32 pays. Bénéficiez de notre réseau en constante expansion.