L’univers des marques bp

Les lubrifiants Castrol pour voitures et motos sont très appréciés des constructeurs, des automobilistes et des motards pour leurs hautes performances et leur grande qualité. Castrol fabrique également des lubrifiants pour de nombreuses autres applications sur terre, sur mer et dans les airs.

Castrol a été repris en 2002, et l’engagement de la marque en matière de spécialisation, d’innovation et de collaboration s’est poursuivi. Aujourd’hui, les produits Castrol sont vendus dans plus de 150 pays. Dans le secteur des lubrifiants, Castrol est le partenaire privilégié de VW, Audi, BMW, Komatsu et de nombreuses autres entreprises.

La marque Castrol est synonyme d’excellentes performances. Les équipes de sports mécaniques sponsorisées par Castrol et leurs pilotes ont battu plus de 20 fois les records de vitesse sur terre. Ces partenariats sont à la base de quelques-uns des lubrifiants et huiles moteur les plus avancés qui aient jamais été produits.