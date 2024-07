Politique de confidentialité

Partage au sein du groupe

Nous pouvons partager vos informations personnelles avec d'autres entités du groupe bp dans le cadre de nos activités commerciales, y compris avec notre société mère bp PLC, dont le siège se trouve au Royaume-Uni.

Prestataires de services tiers

Nous pouvons partager vos informations personnelles avec des prestataires de services tiers, des agents et des sous-traitants dans le but de nous fournir des services (par exemple, nos comptables, nos conseillers professionnels et nos fournisseurs de technologies de l'information et de communications). Nous pouvons également partager vos informations personnelles avec nos partenaires commerciaux qui peuvent les utiliser à leurs propres fins (dans la mesure où la législation applicable en matière de protection des données le permet), par exemple pour gérer et promouvoir leurs produits/services. Tout fournisseur tiers que nous désignons doit protéger vos informations personnelles conformément aux mesures de sécurité contractuellement requises.

Plateformes de réseaux sociaux

Nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour entreprendre des campagnes publicitaires sur des plateformes de médias sociaux telles que LinkedIn, Instagram et Facebook afin de fournir des informations sur les services à venir ou les nouveaux produits et de veiller à ce que vous ne receviez que des publicités pertinentes sur nos produits et services. Nous pouvons partager vos informations personnelles avec des plateformes de médias sociaux afin que vous voyiez des publicités sur nos produits et services, ou ceux de nos partenaires, qui nous semblent susceptibles de vous intéresser lorsque vous interagissez avec la plateforme de médias sociaux concernée. Nous pouvons également partager vos informations personnelles avec des plateformes de médias sociaux pour nous aider à présenter des publicités pertinentes à des personnes qui, selon les plateformes de médias sociaux, sont susceptibles d'avoir des intérêts similaires aux vôtres.

Divulgations légales et réglementaires

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles si la loi l'exige ou si nous estimons que cette divulgation est nécessaire pour protéger nos droits et/ou nous conformer à une procédure judiciaire, à une ordonnance d'un tribunal, à une demande d'un régulateur ou à toute autre procédure légale signifiée à bp. Nous pouvons également partager vos informations personnelles dans le cadre de procédures judiciaires. Ces organismes peuvent être situés en dehors de votre juridiction.

Destinataires de la restructuration

Nous pouvons partager vos informations personnelles avec des tiers (et leurs conseillers) à qui nous pouvons choisir de vendre, transférer ou fusionner des parties de notre activité ou de nos actifs.