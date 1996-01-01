En quoi consiste cette initiative?

Cette initiative est menée par bp au nom des partenaires du champ Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Elle s’inscrit dans un engagement plus large visant à réinvestir dans les communautés locales et à contribuer à la protection de l’environnement naturel unique de la région.

Dans le cadre de cet engagement, bp sélectionne et finance des projets visant à renforcer la biodiversité.



Pourquoi cette initiative?

Les installations du champs GTA sont situées dans une zone reconnue pour la richesse en sa biodiversité, comme en témoigne la présence de nombreuses aires légalement protégées et des sites d’importance écologique reconnus au niveau international.

Notre ambition est de renforcer la biodiversité locale au moyen de projets apportant des améliorations claires et concrètes à l’environnement naturel.

Quels sont les critères d’éligibilité?

Le projet proposé doit répondre aux critères suivants:

Votre organisation doit être une entité légalement enregistrée en Mauritanie ou au Sénégal.

Votre projet doit être situé dans un rayon d’environ 50 km du champs GTA.Votre projet doit démontrer des améliorations mesurables, durables et vérifiables de la biodiversité.

Your project must demonstrate quantifiable, sustainable and verifiable improvements to biodiversity

Le projet doit avoir le potentiel de soutenir les stratégies nationales de la Mauritanie ou du Sénégal en matière de biodiversité et d’être cohérent avec les objectifs de bp en matière de biodiversité;

du Sénégal en matière de biodiversité d’être cohérent avec les objectifs de bp en matière de biodiversité; Le projet doit démontrer une gestion claire du calendrier, des ressources, du budget et de la mise en œuvre.

L’organisation doit démontrer sa capacité à contrôler, traiter et gérer les données.

Quels coûts sont couverts par l’initiative?

Tous les coûts et dépenses engagés par un candidat pour préparer et soumettre une note conceptuelle et/ou une proposition sont à la charge du candidat, et ne sont pas couverts par l’initiative. bp n’assume aucune responsable pour les coûts liés à la préparation et à la soumission des notes conceptuelles et des propositions.