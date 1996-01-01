Cette initiative est menée par bp au nom des partenaires du champ Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Elle s’inscrit dans un engagement plus large visant à réinvestir dans les communautés locales et à contribuer à la protection de l’environnement naturel unique de la région.
Dans le cadre de cet engagement, bp sélectionne et finance des projets visant à renforcer la biodiversité.
Les installations du champs GTA sont situées dans une zone reconnue pour la richesse en sa biodiversité, comme en témoigne la présence de nombreuses aires légalement protégées et des sites d’importance écologique reconnus au niveau international.
Le projet proposé doit répondre aux critères suivants:
Tous les coûts et dépenses engagés par un candidat pour préparer et soumettre une note conceptuelle et/ou une proposition sont à la charge du candidat, et ne sont pas couverts par l’initiative. bp n’assume aucune responsable pour les coûts liés à la préparation et à la soumission des notes conceptuelles et des propositions.
1. Formulaire de candidature: La soumission d’une proposition préliminaire à l’aide de ce modèle MS Word prévu à cet effet est obligatoire. Toute idée de projet soumise uniquement par e-mail ou sous forme de note d’information, sans utiliser le modèle requis MS Word, ne sera pas examinée et/ou approuvée pour passer à l’étape suivante. Tous les projets doivent être à but non lucratif. Par conséquent, bp ne finance pas directement les entrepreneurs individuels. Veuillez soumettre votre modèle MS Word complété ainsi que les documents justificatifs à: MSbiodiversityproposals@bp.com
2. Alignement stratégique: Toute proposition préliminaire doit avoir des buts et objectifs cohérents à la vision de bp en matière d’amélioration de la biodiversité.
Pour être sélectionné, un projet doit, au minimum:
• démontrer comment il contribuera à une amélioration concrète et mesurable de l’état écologique de la zone située à proximité du champ GTA;
• définir des objectifs et des indicateurs clés de performance (KPI);
• démontrer qu’il peut être mis en œuvre en toute sécurité;
• être réalisable sur les plans budgétaire, réputationnel et opérationnel.
3. Langue de la proposition: Les propositions doivent être soumises en anglais. Une version française peut être jointe uniquement en tant que document complémentaire.
1. Information de l’organisation candidate sur les résultat de l’examen initial de sa proposition.
2. Évaluation de la proposition par bp sur la base de critères de sélection prédéfinis, avec l’appui du Conseil consultatif sur la biodiversité.
3. Soumission à bp des propositions recommandées pour la poursuite du processus, en vue d’une décision relative à l’approbation du financement.
4. Information de l’organisation candidate concernant la décision de financement.
5. Réalisation des vérifications relatives aux droits du travail et à l’esclavage moderne (LRMS), ainsi que des vérifications relatives à la contrepartie (Counterparty Due Diligence).
6. Enregistrement de l’organisation auprès de bp.
7. Préparation et signature des dispositions contractuelles.
8. Lancement du projet.
Pour toute question, veuillez contacter: MSbiodiversityproposals@bp.com