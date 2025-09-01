Berheta dan Varrent dari Papua Barat Raih Juara di Olimpiade Genomik Indonesia 2025

Jakarta - Dua pelajar berbakat asal Papua Barat, Berheta Simuna dari SMA Negeri Saengga, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Varrent Vemaria Val Rooey dari SD Inpres Kokas, Kabupaten Fakfak, berhasil menjadi juara dalam Olimpiade Genomik Indonesia (OGI) 2025 di Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2025.

Dalam kompetisi yang diikuti oleh 63 finalis dari seluruh Indonesia, Berheta meraih Juara 2 di jenjang SMA, sementara Varrent meraih Juara 3 di jenjang SD. Keduanya berkompetisi di kategori afirmasi yang dirancang khusus untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi pelajar dari Papua dan daerah terpencil untuk bersaing di tingkat nasional.