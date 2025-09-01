Berheta dan Varrent dari Papua Barat Raih Juara di Olimpiade Genomik Indonesia 2025

Jakarta - Dua pelajar berbakat asal Papua Barat, Berheta Simuna dari SMA Negeri Saengga, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Varrent Vemaria Val Rooey dari SD Inpres Kokas, Kabupaten Fakfak, berhasil menjadi juara dalam Olimpiade Genomik Indonesia (OGI) 2025 di Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2025.
Dalam kompetisi yang diikuti oleh 63 finalis dari seluruh Indonesia, Berheta meraih Juara 2 di jenjang SMA, sementara Varrent meraih Juara 3 di jenjang SD. Keduanya berkompetisi di kategori afirmasi yang dirancang khusus untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi pelajar dari Papua dan daerah terpencil untuk bersaing di tingkat nasional.
SMA Negeri Saengga dan SD Inpres Kokas merupakan sebagian dari sekolah-sekolah di Provinsi Papua Barat yang menjadi penerima manfaat dari bp di bidang pendidikan. Dukungan bp terhadap OGI 2025 merupakan bagian dari komitmen jangka panjang bp dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelajar Papua Barat untuk bersaing ditingkat nasional.
Melalui berbagai program pendidikan, bp telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Papua Barat, termasuk di antaranya memberikan beasiswa kepada lebih dari 1.400 pelajar Papua dan mendukung partisipasi pelajar serta guru asal Teluk Bintuni dalam program-program seperti AFS STEM Innovator di tingkat nasional dan AFS Youth Assembly di tingkat internasional.
bp Indonesia: +62 21 7854 8743, wigra.hanafiah@bp.com