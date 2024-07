Dalam beberapa tahun terakhir panel penasehat independen telah membantu bp menavigasi kompleksitas sosial dan keadaan sosial-ekonomi yang penuh tantangan.



Tangguh Independent Advisory Panel (TIAP)



Implementasi sosial program bp di Tangguh diawasi secara ketat oleh Tangguh Independent Advisory Panel (TIAP) dan Tangguh Lenders Group.

Sejak tahun 2002 TIAP telah memberikan saran independen untuk bp di Indonesia, menilai dan menyarankan area untuk kemajuan terhadap aspek-aspek non-komersial Tangguh LNG. Laporan dari TIAP dan tanggapan bp dapat ditemukan di sini.

Panel pertama diketuai oleh mantan Senator AS George Mitchell dan dianggotai oleh Lord Hannay of Chiswick dari Inggris, Mantan Duta Besar untuk Australia Sabam Siagian dari Jakarta dan Pendeta Herman Saud dari Jayapura. Pada bulan Juli 2009 Bapak Augustinus Rumansara dari Jayapura ditunjuk sebagai anggota TIAP baru, dan pada Juni 2011 mantan pemimpin mayoritas senat AS Tom Daschle ditunjuk sebagai ketua yang baru.



Konsultan lenders untuk isu lingkungan dan sosial (E&S Lenders Consultant)



Sebagai bagian dari kepatuhan terhadap persyaratan pembiayaan proyek Tangguh, bp bersama para lembaga keuangan pemberi pinjaman proyek Tangguh menunjuk konsultan independen yang terdiri dari ahli-ahli isu lingkungan dan sosial yang melakukan monitoring secara regular dan periodik terhadap komitmen lingkungan dan sosial dari proyek Tangguh. Mereka juga menemui pemangku kepentingan dari proyek Tangguh, serta masyarakat penerima manfaat program. Sumber pembiayaan pinjaman proyek Tangguh berasal dari Asian Development Bank (ADB), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), serta bank-bank komersial internasional dan Indonesia.