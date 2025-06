Tangguh LNG perluas akses pendidikan bagi anak muda Bintuni

Program beasiswa dengan jenjang Master lainnya yang saat ini dijalankan adalah kerjasama antara Tangguh LNG dengan Institut Teknologi Bandung untuk menyediakan beasiswa S2 selama dua tahun bagi dua mahasiswa nasional, yang juga membuka peluang bagi anak Papua untuk berpartisipasi.

Editor’s note:

Tangguh LNG is the largest gas producer in Indonesia, contributing around 35% of national gas output.



Tangguh has been operating since 2009 and now consists of offshore gas production facilities supplying three LNG trains, each with a capacity of 3.8 million metric tonnes per annum (mtpa).



Currently, 70 percent of the workforce operating Tangguh LNG is from Papua, including over 100 young Papuans who have completed a three-year internationally certified technician training programme.