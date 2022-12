bp canangkan pengembangan Tangguh lebih lanjut dengan perpanjangan kontrak kerjasama

Catatan untuk redaksi

Proyek Tangguh liquefied natural gas (LNG) di provinsi Papua Barat, Indonesia memulai operasinya di tahun 2009 dan telah mengirimkan lebih dari 1.450 kargo ke pasar domestik dan internasional. Kedua train produksi LNG saat ini memiliki kapasitas total 7,6 juta ton LNG pertahun, dan train ketiga – yang saat ini tengah dibangun – diperkirakan akan mulai berproduksi tahun depan, yang akan meningkatkan kapasitas produksi Tangguh sebesar 50%.

Tangguh adalah produsen gas terbesar di Indonesia, mencakup sekitar 20% produksi gas dalam negeri. Tangguh telah menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk Indonesia, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di provinsi Papua Barat dan kabupaten Teluk Bintuni tempat proyek berlokasi.

Di samping Tangguh train 3, bp dan para mitranya telah memulai proyek Tangguh UCC. Proyek Tangguh UCC meliputi pengembangan lapangan gas Ubadari, enhanced gas recovery melalui penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon (EGR/CCUS) di lapangan Vorwata, dan onshore compression. Pada tahun 2021 Pemerintah Indonesia telah menyetujui rencana pengembangan (plan of development/POD) untuk proyek Tangguh UCC.

Di luar Tangguh LNG di Indonesia, bp mempunyai kepemilikan di blok Andaman II lepas pantai Aceh dan baru-baru ini menandatangani KKS baru untuk blok Agung I dan Agung II.

Mitra bp di KKS Tangguh adalah MI Berau B.V., CNOOC Muturi Ltd., Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd., KG Berau Petroleum Ltd., KG Wiriagar Petroleum Ltd., dan Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc.