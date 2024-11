bp kembali buka akses bagi generasi muda Papua melalui program AFS Global STEM Innovators

JAKARTA – bp Indonesia kembali mendukung program AFS Global STEM Innovators 2024 - program beasiswa yang diselenggarakan oleh AFS Intercultural Programs bekerja sama dengan Yayasan Bina Antar Budaya sebagai mitra lokal di Indonesia.



Program ini bertujuan membekali generasi muda Indonesia dengan keterampilan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) serta kemampuan berpikir secara global dalam menghadapi tantangan masa depan.



Dalam sambutannya saat membuka acara workshop di Jakarta pada tanggal 11 November 2024, Izabella Indrawati, head of strategic planning and campaign, menyampaikan, “bp berkomitmen untuk mendukung pendidikan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas generasi muda Indonesia, khususnya di wilayah operasional kami di Papua Barat.



“Melalui keterlibatan dalam program AFS Global STEM Innovators ini, kami berharap para siswa dapat terinspirasi untuk menjadi “changemakers” yang memiliki ketertarikan atas STEM dan kepedulian terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, sehingga ke depannya mereka dapat berkontribusi secara langsung, baik dalam keluarga, lingkungan sekolah, komunitas mereka, maupun di tingkat lokal, nasional dan global.”