bp menyepakati penjualan bisnis petrokimia dengan INEOS

Nilai penjualan senilai US$5 miliar atas bisnis global aromatics, arcetyl, dan bisnis terkait



Langkah strategis dalam ‘reinventing bp’



Juga memperkuat posisi finansial BP, dengan pencapaian target divestasi aset US$15miliar setahun lebih awal



Hari ini bp telah menyepakati penjualan bisnis petrokimia globalnya kepada INEOS senilai US$ 5miliar, (dengan catatan adanya kewajiban penyesuaian). Kesepakatan penjualan, sebagai langkah strategis berikutnya dalam ‘reinventing bp’, akan semakin memperkuat neraca keuangan bp danmencapai target divestasi yang disepakati setahun lebih awal dari yang dijadwalkan semula.

Di dalam kesepakatan penjualan, INEOS akan membayar uang deposit kepada bp sebesar US$400 juta dan akan membayar sisa US$ 3,6 miliar ketika transaksi telah rampung. Sejumlah US$ 1miliar lain akan ditangguhkan dan dibayarkan dalam dalam tiga kali masa cicilan secara terpisah sebesar US$ 100 juta pada bulan Maret, April dan Mei 2021; dan US$ 700 juta akan dibayarkan pada akhir Juni 2021. Bergantung pada regulasi dan persetujuan lainnya, transaksi diharapkan selesai pada akhir tahun 2020.

Bisnis petrokimia bp terfokus pada dua bisnis utama – aromatics dan acetyl – yang masing-masing memiliki teknologi terdepan dan pabrik manufaktur yang unggul, termasuk posisi yang kuat dipasar-pasar berkembang di Asia. Secara keseluruhan, bisnis petrokimia bp mempunyai kepemilikan di 14 pabrik manufaktur di Asia, Eropa dan Amerika Serikat dan pada tahun 2019 memproduksi 9,7 juta ton petrokimia.

Bernard Looney, chief executive officer bp mengatakan: “Ini merupakan suatu langkah pentinglain dalam upaya untuk kami reinventing bp. Bisnis-bisnis ini adalah yang pemimpin di sektor mereka masing-masing, dengan teknologi, pabrik, dan tim yang kelas dunia. Dalam beberapa tahun terakhir mereka telah meningkatkan kinerja untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang dapat bersaing, dan sekarang memiliki potensi untuk pertumbuhan dan ekspansi ke circular economy.

“Saya sangat berterima kasih kepada tim petrokimia kami atas pencapaian mereka selamabertahun-tahun dan komitmen mereka untuk bp. Saya menyadari keputusan ini akan mengejutkan dan kami akan melakukan yang terbaik untuk meminimalisir ketidakpastian. Namun saya yakin bahwa bisnis akan berkembang sebagai bagian dari INEOS, pemimpin dunia di bidang petrokimia.

“Secara strategis, kesesuaian antara bisnis petrokimia kami dan bisnis bp lainnya menjadi terbatasdan mengembangkan bisnis ini akan membutuhkan modal yang besar bagi kami. Sejalan dengankerja kami dalam membangun bp yang lebih terfokus dan terintegrasi, kami memiliki peluang lain yang lebih selaras dengan arah masa depan kami. Kesepakatan hari ini adalah langkah yang kamiambil guna membangun bp yang dapat bersaing dan sukses melalui transisi energi."

INEOS adalah perusahaan kimia global terkemuka dengan jaringan yang mencakup lebih dari 180 pabrik di 26 negara, mempekerjakan sekitar 22.000 pekerja di seluruh dunia. Selama dua dekadeterakhir, INEOS telah mengakuisisi sejumlah bisnis dari bp; khususnya pembelian sebesar US$ 9 miliar pada tahun 2005 atas Innovene, anak perusahaan bp yang pada saat itu membawahi mayoritas aset kimia dan dua pabrik penyulingan bp.

Brian Gilvary, chief financial officer bp, mengatakan: "Dengan pengumuman hari ini kami telahmemenuhi target US$ 15 miliar kami untuk divestasi yang disepakati satu tahun lebih awal darijadwal, menunjukkan ragam dan kualitas pilihan-pilihan yang tersedia bagi kami."

Gilvary, yang memimpin negosiasi dengan para pemilik INEOS, menambahkan: “bp telah memilikihubungan yang panjang dengan INEOS dan kesepakatan ini mencerminkan rasa salingmenghormati dan rasa saling percaya yang ada di antara kami. Ini adalah kesepakatan strategisbagi kedua pihak yang mengakui kualitas bisnisnya yang sangat baik dan bahwa INEOS adalah pemilik yang tepat bagi bisnis petrokimia kami.”

Bisnis aromatics bp adalah pemimpin global dalam produksi purified terephthalic acid (PTA), bahanbaku utama untuk pembuatan plastik polyester, dan bahan prekusornya yaitu paraxylene (PX).Pabrik manufaktur terbesar di bisnis ini berada di Cina, Amerika Serikat, dan Belgia dan melisensikan teknologi produksi PTA-nya yang terkemuka kepada banyak produsen di seluruh dunia.

Bisnis acetyl menghasilkan acetic acid dan turunannya seperti acetic anhydride, yang digunakan di berbagai sektor. Bisnis ini mempunyai fondasi yang beragam dengan pabrik manufaktur di Amerika Serikat, Inggris, Cina, Korea, Taiwan, dan Malaysia. Penjualan ini juga akan mencakupkepemilikan terkait seperti teknologi daur ulang bahan kimia bp Infinia dan kepemilikan bp dipengembang acetylated wood Tricoya.

Secara total, bisnis-bisnis yang termasuk dalam transaksi ini mempekerjakan lebih dari 1.700 pekerja di seluruh dunia saat ini. Para pekerja ini diharapkan untuk dialihkan ke INEOS ketikapenjualan rampung.

Kesepakatan ini berarti bahwa bp sekarang telah menyetujui divestasi dan pelepasan lain sebesar US$ 15 miliar dari tahun 2019 dan 2020 hingga saat ini, jumlah yang semula diharapkan akantercapai pada pertengahan 2021.

bp mengharapkan dapat memberikan laporan kinerja kuartal kedua 2020 pada 4 Agustus dan menyelenggarakan capital markets day untuk menyampaikan rincian arah strategisbarunya pada pertengahan September.

Catatan:

Kesepakatan pembelian mencakup seluruh bisnis aromatic dan acetyl bp, termasuk aset,teknologi dan lisensi, serta aset-aset yang berkaitan

Pabrik manufaktur, dan produk-produk utamanya, yang termasuk di dalam penjualan:

Benua Amerika: Cooper River, South Carolina (PTA - bp 100%); Texas City, Texas (PX dan metaxylene - bp 100%); Eastman bp Texas City Production Agreement (acetic acid); AtlasMethanol, Point Lisas, Trinidad & Tobago (methanol – bp 36.9%)

Eropa: Hull, UK (acetic acid, acetic anhydride - bp 100%); Geel, Belgium (PTA, PX - bp 100%)

Asia: Zhuhai, China (PTA – bp 91.9%), Chongqing, China (acetic acid, acetate esters – bp51%); Nanjing, China (acetic acid – bp 50%); Merak, Indonesia, (PTA – bp 100%); Kertih,Malaysia (acetic acid – bp 70%); Ulsan, South Korea (acetic acid and vinyl acetate monomer –bp ~50.9%); Taichung, Taiwan (PTA – bp 61.4%); Mai Liao, Taiwan (acetic acid – bp 50%)



Aset petrokimia bp di Gelsenkirchen dan Mulheim, Jerman sangat terintegrasi dengan pabrik penyulingan bp di Gelsenkirchen dan itu tidak termasuk dalam penjualan



Sehubungan dengan transaksi ini, INEOS mempunyai opsi untuk mengakuisisi fasilitas riset bp di Naperville, Illinois, dengan tambahan pertimbangan atau menyewanya atau pengaturan laindengan ketentuan yang sama



Transaksi ini merupakan transaksi Class 2 bagi bp di dalam UK Listing Rules



Nilai kotor aset-aset di dalam transaksi ini adalah US$ 3.496 juta pada 31 Desember 2019. Ditahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, keuntungan biaya pengganti sebelum bunga danpajak sebesar US$ 396 juta muncul dalam kaitannya dengan aset-aset ini (lihat Annual Report bp halaman 57 dan Form 20-F 2019)



Hasil dari penjualan ini akan bp gunakan untuk tujuan korporasi secara umum

Pernyataan kehati-hatian:

Dalam rangka menggunakan kebijakan ‘safe harbor’ dari United States Private Securities LitigationReform Act tahun 1995 (‘PSLRA’), bp menuliskan pernyataan kehati-hatian sebagai berikut. Siaranpers ini mengandung pernyataan tertentu yang bersifat melihat ke depan – yakni, kalimat yang berkaitan dengan kejadian dan keadaan di masa mendatang, bukan di masa lalu – yang mungkin berhubungan degan satu atau lebih kondisi finansial, hasil operasional dan bisnis bp dan yakin dengan rencana dan tujuan bp yang terkait dengan hal-hal tersebut. Kalimat-kalimat tersebut umumnya, namun tidak selalu, diidentifikasikan dengan penggunaan kata-kata seperti ‘akan’, ‘mengharapkan’, ‘diharapkan akan’, ‘bertujuan’, ‘sebaiknya’, ‘mungkin’, ‘tujuan’, ‘kemungkinan’, ‘berkeinginan’, ‘percaya’, ‘mengantisipasi’, ‘berencana’, ‘kami melihat’ atau ekspresi lain yang serupa. Terutama, diantara kalimat-kalimat lain, harapan terkait penyelesaian penjualan bisnis petrokimia global bp kepada INEOS dan nilai dan waktu diterimanya pemasukan dari penjualan; harapan terkait pemindahankaryawan; harapan terkait penyelesaian divestasi dan pemindahan lain; harapan terkait tanggal dikeluarkannya hasil kuartal kedua 2020 bp; harapan dan rencana penyelenggaraan capital markets day di pertengahan September; dan harapan terkait bagaimana bp menggunakan pemasukan dari penjualan. Sesuai dengan sifatnya, pernyataan yang melihat ke depan memiliki risiko dan ketidakpastian karena pernyataan tersebut terkait dengan kejadian-kejadian dan bergantung padakeadaan yang akan atau mungkin terjadi di masa depan dan di luar kendali bp. Hasil sesungguhnya mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan di dalam pernyataan tersebut, tergantung dariberbagai faktor termasuk skala dan durasi dampak dari kondisi pasar saat ini termasuk penurunanharga minyak yang signifikan, kondisi ekonomi dan bisnis global secara keseluruhan yang berdampakpada bisnis kami dan permintaan terhadap produk kami, serta faktor-faktor risiko yang tertuang didalam Annual Report dan Form 20-F terkini kami di bawah kategori “Risk factors” dan di laporanpublik kami yang lain baru-baru ini.

Annual Report dan Form 20-F terkini kami serta laporan periodik kami yang lain tersedia di situswww.bp.com atau bisa diperoleh dari SEC dengan menghubungi 1-800-SEC-0330 atau di situsnyawww.sec.gov.