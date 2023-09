bp tandatangani MoU untuk evaluasi penyimpanan CO2 di Tangguh

JAKARTA - BP Berau Ltd (bp), operator LNG Tangguh dan bertindak atas nama kontraktor di bawah KKKS Tangguh – yaitu MI Berau B.V., CNOOC Muturi Limited., Nippon Oil Exploration (Berau) Limited, KG Berau Petroleum Ltd., Indonesia Natural Gas Resources Muturi, Inc., KG Wiriagar Petroleum Ltd. – dan Chubu Electric Power Co., Inc. ("Chubu Electric") hari ini menandatangani Nota Kesepahaman ("MoU") untuk studi kelayakan rantai nilai CCUS dari Pelabuhan Nagoya, Jepang, termasuk potensi penyimpanan CO2 di lapangan Tangguh* di Teluk Bintuni, Papua Barat, Indonesia.

* Tangguh adalah produsen gas terbesar di Indonesia, menyumbang sekitar 20% dari produksi gas alam negara. Proyek CCUS Tangguh yang dioperasikan oleh bp merupakan proyek CCUS terdepan di Indonesia, dengan rencana pembangunan yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Indonesia pada tahun 2021, pekerjaan FEED yang sedang berlangsung dan final investment decision proyek yang direncanakan dalam waktu dekat. Dengan kapasitas penyimpanan sebesar 1,8 GtCO2, Tangguh berada di posisi yang tepat dan memiliki potensi besar untuk menjadi hub CCS pertama di negara ini bagi penghasil emisi domestik dan internasional.

bp p.l.c., perusahaan induk bp, dan Chubu Electric bertujuan untuk mencapai nol bersih emisi CO2 dari operasinya pada tahun 2050.

Kedua perusahaan bekerja untuk mendukung dekarbonisasi di sekitar Pelabuhan Nagoya, sebagai bagian dari ruang lingkup Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada Februari 2023 untuk dekarbonisasi Jepang dan kawasan Asia.

Pelabuhan Nagoya adalah pelabuhan terbesar di Jepang dalam hal volume kargo, terhitung 3% dari total emisi CO2 Jepang dan telah menetapkan target untuk mengurangi emisinya sebesar 46% pada tahun 2030, dibandingkan tahun 2013.

Untuk berkontribusi pada pencapaian target tersebut, afiliasi bp dan Chubu Electric akan melakukan studi tentang penangkapan, agregasi, pemanfaatan dan pengangkutan CO2 ke lokasi penyimpanan CO2 di luar negeri untuk realisasi CCUS – seperti yang diumumkan pada 3 Februari 2023.