bp tingkatkan kompetensi CCUS dan CCS di Indonesia

JAKARTA - Demi meningkatkan kapabilitas CCUS dan CCS Indonesia, BP Berau Ltd (bp) – sebagai operator kontrak kerja sama Tangguh – dan Institut Teknologi Bandung (ITB) hari ini menandatangani Perjanjian Kerja Sama (“PKS”) untuk memajukan penelitian dan pengembangan teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon.

Penandatanganan dilakukan oleh Kathy Wu, bp regional president Asia Pacific, gas and low carbon energy dan Prof. I Gede Wenten, Ph.D., wakil rektor ITB untuk penelitian dan inovasi, pada hari pertama International & Indonesia CCS Forum (IICCS) 2024 di Jakarta pada 31 Juli 2024.

PKS ini mencakup studi kelayakan yang bertujuan mendukung proyek CCUS Tangguh dan pengembangan hub CCS Tangguh, serta menandai pelaksanaan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani kedua belah pihakpada Oktober 2023.

Selain studi kelayakan, PKS ini juga merinci beasiswa yang akan disediakan oleh Tangguh bagi mahasiswa Magister dan Doktor ITB, serta dukungan infrastruktur untuk Centre of Excellence for CCS and CCUS ITB. PKS ini berlaku selama enam tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

“Tangguh berharap proyek CCUS dan CCS hub ini dapat menjadi model uji coba untuk proyek penangkapandan penyimpanan karbon di masa depan di Indonesia dan Asia Pasifik. Kolaborasi dengan institusi pendidikan terkemuka seperti ITB sangat penting untuk memastikan kemajuan proyek-proyek ini, memajukan penerapan CCS/CCUS di Indonesia, serta mendukung ketahanan energi dan agenda pengurangan emisi Indonesia,” kata Kathy.