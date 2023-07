Komitmen bp untuk masa depan rendah karbon

Laporan bp tentang rencana rendah karbon



Kerangka kerja yang jelas dalam memenuhi komitmen rendah karbon

Target jangka pendek khusus untuk membatasi emisi operasional

Program akreditasi baru untuk memverifikasi kegiatan rendah karbon

bp hari ini menerbitkan laporan mengenai komitmennya terhadap masa depan 'karbon rendah' dan membantu menjawab dua tantangan sekaligus yaitu menyediakan energi yang dibutuhkan global serta berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca.



Dunia semakin berkembang jauh dari sebelumnya dan menciptakan peluang bagi miliaran orang. Pertumbuhan ini tentunya membutuhkan energi. Akan tetapi saat seluruh dunia membutuhkan energi yang lebih, maka dibutuhkan pula cara-cara baru dalam memproduksi dan menghasilkan energi dengan emisi yang lebih rendah. Kami siap menerima dua tantangan ini. Di BP kami selalu beradaptasi terhadap perubahan dansiap menghadapi berbagai tantangan sejak dini. Pada laporan ini, kami meneliti bagaimana dunia energi terus berubah, mengukuhkan rencana kegiatan yang rendah karbon dan menunjukkan bagaimana kami dapat membantu memajukan transisi energi. Bob Dudley Group chief executive BP

Laporan Advancing the Energy Transition menggambarkan rincian kerangka kerja bp dalam mewujudkan komitmen ini, yaitu: mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan produk-produk bp guna membantu pelanggan dalam mengurangi emisi, serta menciptakan bisnis rendah karbon.



Laporan tersebut juga menetapkan target jangka pendek yang jelas dalam membatasi emisi gas rumah kaca pada operasional bp, dimana progresnya dapat terukur. Target-target ini bersifat konkrit, dapat diukur dan dibuat untuk dapat dipenuhi dalam kurun waktu sepuluh tahun.



Pertumbuhan emisi bersih

bp bermaksud untuk menjaga emisi gas rumah kaca bersih dari operasionalnya berada atau dibawah angka tahun 2015 pada tahun 2025, bersamaan dengan penyampaian rencana untuk mengembangkan bisnisnya di tahun-tahun mendatang. bp berencana mencapai target ini melalui pengurangan emisi yang berkelanjutan pada seluruh operasionalnya, membatasi intensitas emisi metana dari bisnis minyak & gas melalui proyek pengurangan karbon.



Pengurangan emisi berkelanjutan

bp menargetkan hingga tahun 2025 nanti, dapat melakukan pengurangan berkelanjutan terhadap CO2 tahunan setara emisi gas rumah kaca sebanyak 3.5 juta ton di seluruh bisnisnya. Dengan meningkatkan efisieni penggunaan energi yang didukung oleh teknologi baru, membatasi intensitas emisi metana, serta mengurangi pembakaran minyak dan gas diharapkan dapat menghasilkan pengurangan emisi yang bersifat permanen dan terukur.



Membatasi intensitas emisi metana

Sebagai bagian penting dari komitmen ini, bp bertekad untuk mengatasi emisi metana - yang merupakan komponen utama dari gas alam, namun juga menghasilkan gas rumah kaca yang kuat - pada kegiatan operasionalnya. bp menargetkan pembatasan terhadap intensitas metana - emisi metana terhadap kegiatan operasinya yang mana gas tersebut masuk ke pasar dalam bentuk persentase - hingga 0,2% di seluruh operasional minyak dan gasnya.



Penyeimbangan karbon

Untuk mendukung keberhasilan komitmen bp dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca bersih di kegiatan operasionalnya pada atau di bawah tingkat 2015, bp berniat untuk melakukan investasi lebih lanjut dalam proyek-proyek penyeimbangan karbon berkualitas tinggi untuk memastikan komitmen perusahaan tercapai.



Memajukan program rendah karbon

bp juga telah memperkenalkan Advancing Low Carbon (ALC), sebuah program akreditasi grup bp has also introduced a group-wide accreditation programme, yang dirancang untuk mendorong seluruh bagian yang ada di bp untuk mengejar peluang-peluang penggunaan karbon yang lebih rendah dan untuk meyakinkan konsumen dan pihakpihak lain di luar bp untuk memilih penggunaan karbon yang lebih rendah.

"Kami sekarang tahu bahwa perlombaan menuju energi terbarukan tidak akan cukup. Untuk menghasilkan emisi lebih rendah secara signifikan, seluruh tipe energi harus lebih bersih dan lebih baik. Hal itu yang membuat kami melakukan perubahan besar di seluruh kegiatan usaha kami," kata Bob Dudley. "Kami memperkenalkan program akreditasi Advancing Low Carbon di seluruh bagian bp untuk memvalidasi seluruh upaya ini serta mendorong tindakan lebih lanjut."



Program ALC menyoroti seluruh kegiatan di bp yang memberikan hasil karbon yang lebih baik, termasuk menghasilkan penghematan emisi gas baik langsung maupun melalui penyeimbangan. Setiap aktivitas yang masuk pada program ini dievaluasi dan merujuk pada jaminan independen terhadap kriteria yang ditentukan. Kegiatan yang dinilai memenuhi kriteria nantinya dapat memakai logo ALC. Program ini telah diluncurkan dengan 33 kegiatan akreditasi awal dari seluruh kegiatan usaha bp.



Laporan Advancing the Energy Transition telah diterbitkan hari ini bersama dengan Sustainability Report tahun 2017. Mengulas pertanyaan-pertanyaan umum seputar kebijakan serta performa bp, Sustainability Report edisi tahun ini didesain untuk menggambarkan pendekatan bp pada lingkup permasalahan non keuangan dengan gaya yang jelas dan mudah dimengerti. Laporan ini diperkuat oleh pelaporan lanjutan yang lebih luas serta contoh-contoh yang dapat ditemukan secara online.



