Promo Kemerdekaan

Syarat & Ketentuan

  1. Periode promo berlangsung dari 17 – 18 Agustus 2025 diseluruh SPBU bp Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Timur 
  2. Promo berlaku untuk jenis kendaraan roda dua atau roda empat selama periode promo
  3. Program promo potongan harga berlaku untuk semua produk BBM (BP Ultimate, BP 92, atau BP Ultimate Diesel) dengan minimum pembelian liter sebagai berikut:
    - Pengisian BBM minimum 3 liter 
    BP Ultimate potongan harga → Rp 1.700
    BP 92 potongan harga → Rp 1.700 
    - Pengisian BBM minimum 25 liter 
    BP Ultimate potongan harga → Rp 17,000
    BP 92 potongan harga → Rp 12,550 (potongan harga sesuai promo gratis 1 liter)
    BP Ultimate Diesel potongan harga → Rp 14,380 (potongan harga sesuai promo gratis 1 liter)
    - Pengisian BBM minimum 28 liter (potongan harga sudah termasuk promo gratis 1L)
    BP Ultimate potongan harga → Rp 17.000
    BP 92 potongan harga → Rp 17.000 
    BP Ultimate Diesel potongan harga → Rp 17.000
  4. Promo berlaku selama persediaan BBM tersedia di SPBU bp
  5. Promo berlaku untuk 1x transaksi per customer per hari
  6. Promo tidak berlaku untuk kelipatan atau pecah struk
  7. Promo dapat digabungkan dengan promo pembayaran non-tunai lainnya (bank dan e-wallet) sesuai dengan masa periode berlaku di SPBU bp
  8. Promo tidak berlaku di SPBU bp Rest Area 819A dan 833B
  9. BP-AKR berhak sewaktu-waktu melakukan perubahan pada seluruh atau sebagian syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan sebelumnya
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami melalui e-mail promotions@bpakr.com