bp maatregelen coronavirus

Bij bp heeft de gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers de hoogste prioriteit. Wij volgen de maatregelen van de Nederlandse regering ten aanzien van het coronavirus dan ook nauwgezet op. Graag informeren wij je wat dit voor jou als klant op onze tankstations betekent.

In het belang van ieders gezondheid, verzoeken we je dringend om bij een bezoek aan onze tankstations:



Gebruik te maken van de plastic wegwerphandschoenen bij het tanken

Afstand te houden van onze medewerkers én elkaar (minimaal anderhalve meter)



Te betalen met pin/contactloos of via onze betaalapp BPme



Zo kort mogelijk in de shop te verblijven en gekochte etenswaren en/of dranken daar dus niet te nuttigen.

Een mondkapje te dragen zodra je de shop betreedt.



Uiteraard hebben wij op onze tankstations strenge richtlijnen ten aanzien van hygiëne. Onze medewerkers zijn zich hiervan zeer bewust en nemen extra maatregelen, zoals het vaak en goed wassen van handen. Daarnaast maken zij contactpunten (o.a. pin terminals) nog vaker dan normaal schoon.

We realiseren ons dat wij een belangrijke rol vervullen in de brandstofvoorziening en de verkoop van etenswaren en dranken voor onderweg. Vanzelfsprekend doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat we deze rol kunnen blijven vervullen, ook in deze zeer bijzondere tijden. Dit in samenwerking met al onze medewerkers, partners, leveranciers én klanten.

Mocht je vragen hebben, we blijven bereikbaar: bekijk hier onze contactgegevens.