Verkoopovereenkomst M&C en bp pulse Nederland met Catom

bp bereikt overeenstemming over de verkoop van haar Nederlandse mobiliteits- en convenience-activiteiten en bp pulse-activiteiten aan Catom



De transactie omvat zo’n 300 Nederlandse bp tankstations, 15 EV-laadpleinen en de bijbehorende wagenparkactiviteiten.

De verkoop draagt bij aan het desinvesteringsprogramma van bp ter waarde van 20 miljard dollar en de strategie reset om te focussen op downstreamactiviteiten.

Door de overeenkomst breidt Catom zijn retailnetwerk uit tot meer dan 400 tankstations in Nederland.

Naar verwachting zal de transactie eind 2025 worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten.

bp heeft een overeenkomst bereikt voor de verkoop van zijn mobiliteits- en convenience-activiteiten en bp pulse in Nederland aan Catom. De verkoop maakt deel uit van het eerder aangekondigde desinvesteringsprogramma van bp ter waarde van 20 miljard dollar en zal naar verwachting eind 2025 worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten.

De transactie omvat ongeveer 300 tankstations die eigendom zijn van bp of onder het bp-merk worden geëxploiteerd, waarvan een aantal on-site laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen hebben, evenals 15 operationele bp pulse-laadhubs, acht hubs in ontwikkeling, en de bijbehorende Nederlandse wagenparkactiviteiten.

De overeenkomst is het meest recente voorbeeld van bp's strategie om haar downstreamactiviteiten te transformeren en te optimaliseren, met een nadruk op het realiseren van toonaangevende geïntegreerde posities.

Catom, opgericht in 1998 door ervaren ondernemers, is een snelgroeiende speler in de handel, distributie en verkoop van brandstoffen en smeermiddelen in Nederland. Met deze overname breidt Catom zijn retailnetwerk uit tot meer dan 400 retailvestigingen op strategische locaties in heel Nederland. Catom werd uiteindelijk geselecteerd als de succesvolle bieder omdat het het beste totaalaanbod presenteerde, inclusief toekomstplannen voor het bedrijf en bescherming van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers.

Emma Delaney, EVP of customers & products at bp: “We hebben in Nederland een retail- en convenience-business van topkwaliteit opgebouwd, maar nu we als onderdeel van onze strategie reset willen focussen op onze downstream-activiteiten, zijn we van mening dat een nieuwe eigenaar beter in staat is om onze Nederlandse activiteiten verder uit te bouwen. We werken samen met Catom om een vlotte en soepele afronding te realiseren met zo min mogelijk hinder voor onze medewerkers en klanten.”

Jan Willem Westerhuis, CEO Catom & OK: “Met deze overname zijn we op weg om het nummer één merk in onze branche in Nederland te worden. We zijn verheugd en enthousiast om al onze nieuwe collega's te verwelkomen.”

In haar resultaten over het eerste kwartaal van 2025 heeft bp haar richtlijn voor desinvesteringen bijgesteld naar 3-4 miljard dollar voor 2025, waarvan 1,5 miljard dollar tot nu toe is getekend of afgerond. Verdere voortgang met betrekking tot de opbrengsten uit desinvesteringen zal worden bekendgemaakt in de resultaten over het tweede kwartaal van 2025.