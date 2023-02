Zaandam, 1 februari 2023 - De uitrol van AH to go op bp tankstations bereikt een nieuwe mijlpaal. Op het nieuwe bp laad- en tankstation bij rotonde Kooimeer in Alkmaar is vandaag de 100ste AH to go winkel feestelijk geopend. Ook hier kunnen klanten terecht voor lekker, vers en gezond eten en drinken voor onderweg. Albert Heijn heeft de ambitie om er altijd en overal voor klanten te zijn, ook onderweg.



Marit van Egmond, CEO Albert Heijn: “We zijn er altijd en overal als vertrouwde en inspirerende partner voor onze klanten: om de hoek en onderweg, zoals op treinstations, hogescholen, ziekenhuizen én bij laad- en tankstations. Het afgelopen jaar hebben we nog meer vers, vega(n) en gezondere keuzes toegevoegd aan het AH to go assortiment. Zo maken we samen beter eten bereikbaar. Voor iedereen.”

Karen de Lathouder, CEO bp Nederland: "100 winkels is een prachtige prestatie in onze samenwerking met Albert Heijn. Als een van de groeimotoren van bp is convenience een gebied waar we enorme groeikansen zien gezien de veranderende behoefte van de klant. De samenwerking met Albert Heijn biedt klanten koffie, eten voor onderweg en eten voor later, wat hier naadloos bij aansluit.’’

Lekker voor onderweg

De combinatie van Albert Heijn en bp op hun eigen vakgebied, zorgt voor nog lekkerder eten en drinken voor onderweg: met een assortiment dat helemaal is toegespitst op de wensen van de weggebruiker. De Albert Heijn to go winkel bij bp biedt de weggebruiker een grote keuze aan ter plekke vers bereid eten – warm en koud op bestelling – en drinken voor onderweg, zoals koffie van baristakwaliteit, belegde broodjes, salades, verse vruchten- en groentesappen. Ook zijn er deals voor ieder moment van de dag en wordt er steeds meer vega(n) aan het assortiment toegevoegd. Uiteraard vinden klanten er ook nog steeds de vertrouwde autoproducten, zoals Castrol motorolie en ruitensproeiervloeistof.