bp Raffinaderij Rotterdam wint VOMI Safety eXperience Award 2025



Europoort Rotterdam, 26 juni 2025 – Vol trots neemt bp Raffinaderij Rotterdam (bpRR) de VOMI Safety eXperience Award 2025 in ontvangst. Deze award wordt toegekend aan opdrachtgevers in de procesindustrie waar contractors de werkvloer als het veiligst ervaren.

De prijs is een betekenisvolle erkenning van bp’s voortdurende inzet voor veiligheid, niet als verplichting, maar als gezamenlijke verantwoordelijkheid. “Veiligheid is bij bp verankerd in alles wat we doen,” aldus Klaas Steur, Senior HSE&C Manager bij bpRR. “Het is een cultuur die we elke dag samen met onze medewerkers en contractors versterken.”

Belangrijke initiatieven zoals het Safety Center en Safety Leadership Principles in Action (SLPiA) spelen daarin een centrale rol. Het Safety Center fungeert als leeromgeving waarin we continu nadenken en overleggen hoe het nog veiliger kan aan de hand van de Life Saving Rules en ‘what goods look like’. SLPiA zorgt op zijn beurt voor zichtbaar leiderschap en open gesprekken op de werkvloer, waarmee veiligheid tastbaar, menselijk en effectief wordt gemaakt.

De award is niet alleen een bekroning van bp’s veiligheidsaanpak, maar vooral van de collectieve toewijding van alle betrokkenen. “Dit is een resultaat dat we sámen hebben bereikt. Onze dank gaat uit naar alle collega's en contractors die elke dag opnieuw veiligheid op één zetten”.

Over de VOMI Safety eXperience Award

De VOMI Safety eXperience Award is een initiatief van VOMI, de brancheorganisatie voor dienstverleners in de procesindustrie. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een opdrachtgever waar contractors de veiligheidsbeleving als voorbeeldig ervaren.