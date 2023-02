bp pulse breidt snellaadnetwerk uit met nieuw laadplein in Rouveen

Vandaag heeft bp pulse een nieuw snellaadplein geopend bij het bestaande bp express tankstation De Lichtmis in Rouveen. Dit is het vijfde snellaadplein van bp pulse in Nederland en de eerste keer dat een bp express station hiermee wordt uitgebreid.



Met 14 laadpunten is er een ruime capaciteit voor het opladen van elektrische voertuigen. De maximale laadsnelheid bedraagt 150 kW/h, waardoor klanten vliegensvlug weer op weg kunnen; dit maakt het laadplein bij uitstek ook geschikt voor zakelijke gebruikers.

Joost van Aardenne, Country Manager van bp pulse in Nederland: “In heel Nederland worden bestaande bp stations in rap tempo voorzien van snelladers, op strategische locaties, zoals in Rouveen, vlakbij de op- en afrit van de A28. Hiermee spelen we in op een groeiende vraag en maken we de overstap naar elektrisch rijden nóg aantrekkelijker.”

Om dit snellaadplein mogelijk te maken, werkt bp samen met Gerben Korterink, eigenaar van Autobedrijf Korterink. Ook hij is blij met de komst van het laadplein: “De bestaande samenwerking met bp krijgt hierdoor een extra impuls, daarnaast sluit de laadfaciliteit naadloos aan bij de activiteiten van ons autobedrijf. Steeds meer auto’s die we verkopen en in onderhoud hebben, zijn elektrisch.”