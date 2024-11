Business update Nederlandse M&C en bp pulse activiteiten



bp heeft zijn medewerkers op dinsdag 5 november geïnformeerd over de intentie om de activiteiten met betrekking tot tankstations en elektrisch laden en de fleet-activiteiten in Nederland te verkopen.Er zijn aanzienlijke kapitaalinvesteringen nodig zijn om de retail activiteiten in Nederland te laten groeien. In andere landen zijn er betere vooruitzichten. Het bedrijf is van mening dat een nieuwe eigenaar beter in staat zal zijn om te investeren in de toekomst van deze activiteiten in Nederland.Naar schatting zullen ongeveer 1000 medewerkers in aanmerking komen om samen met het bedrijf over te gaan naar de koper: ongeveer 100 functionele medewerkers van bp Nederland en ongeveer 900 tankstation medewerkers. bp blijft actief in Nederland; alle andere activiteiten van bp vallen buiten de verkoop, waaronder de raffinaderij, Castrol, Air bp en trading & shipping.