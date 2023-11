1. Informatie over ons bedrijf en onze mobiele applicatie

a. BP Europa SE – BP Nederland (hierna te noemen: ‘bp’) is verantwoordelijk voor de mobiele app BPme (hierna te noemen: ‘BPme app’). Geregistreerd in Nederland en heeft haar hoofdkantoor te: d’Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam.

b. De BPme app kan links bevatten naar sites/mobiele toepassingen van derden die niet onder deze privacyverklaring vallen. Lees de privacyverklaringen van dergelijke sites/mobiele toepassingen van derden die je bezoekt via de BPme app.

c. Deze privacyverklaring is bedoeld voor jouw registratie en gebruik van zowel je bp-account als de BPme app.

2. Verzamelen en gebruik van je persoonsgegevens

a. Verzamelen van je persoonsgegevens

bp neemt je privacy serieus en zal bij het gebruik van je persoonsgegevens altijd de wet naleven.

i. bp-accountgegevens

Om apps van bp te kunnen gebruiken, moet je eerst een apart bp-account maken waarmee je je kunt registreren voor de door jou gekozen apps of andere diensten van bp en deze kunt beheren. Wij verzamelen de persoonsgegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt bij het maken van je bp-account (d.w.z. naam en e-mailadres). Wanneer je je aanmeldt voor nieuwe bp-apps, word je gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord behorende bij je bp-account in te voeren. De door jou gekozen apps worden dan gekoppeld aan je bp-account.

ii. BPme app-gegevens.

Wanneer je gebruikmaakt van de diensten die worden aangeboden op de BPme app, verzamelen we de volgende gegevens over jou:

i. E-mailadres

We gebruiken het e-mailadres dat je hebt opgegeven in het kader van je bp-accountregistratie om je servicegerelateerde e-mails te sturen (met inbegrip van de bevestiging dat je je met succes hebt geregistreerd voor een bp-account en e-mailbevestigingen van je BPme-aankopen). Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt geselecteerd in de voorkeursinstellingen van de BPme app, kunnen wij je bp-marketingberichten sturen (zie paragraaf 2(b)vi hieronder).

ii. Locatie-gegevens

a. Wanneer je je registreert voor de BPme app, krijg je van het besturingssysteem van je mobiele telefoon een bericht met de vraag of je toestemming wilt geven voor het gebruik van je locatiegegevens door de BPme app, zodat wij de diensten ‘Tanken’ en ‘bp stations’ aan je kunnen leveren. Dit stelt de BPme app in staat om gegevens te verzamelen over je geografische locatie en exacte positionering. Zonder deze gegevens kunnen wij deze specifieke diensten niet aan je leveren. We verzamelen alleen gegevens over je locatie wanneer je de BPme app gebruikt of wanneer de app op de voor- of achtergrond actief is.

b. Wanneer je je registreert voor BPme, krijg je ook de mogelijkheid om winkelspecifieke aanbiedingen te ontvangen die zijn gebaseerd op de locatie van je telefoon.

iii. Transactiegegevens

Wij verzamelen transactiegegevens met betrekking tot je gebruik van de BPme app, waaronder het type en de waarde van de gevraagde dienst, en de datum en tijd.

iv. Gegevens over gebruik en voorkeur:



a. We verzamelen algemene gegevens over de wijze waarop klanten de BPme app gebruiken om de functionaliteit en gebruikerservaring van de app te verbeteren. Deze informatie wordt echter samengevoegd met die van andere gebruikers van de BPme app en kan niet worden gebruikt om jou persoonlijk te identificeren.

b. Je kunt bepaalde instellingen ook handmatig opslaan in de BPme app. Zo kunnen wij jouw ervaring verbeteren tijdens het gebruik van de BPme app (bijvoorbeeld door het instellen van je voorkeurstaal en standaard betaalmethode).

c. In sommige gevallen doen we dit door gebruik te maken van cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die unieke identifiers creëren en onderhouden. Zie de paragraaf over cookies hieronder.

v. Apparaat gegevens:

a. Om je te kunnen voorzien van de juiste versie en functionaliteit, en voor beveiligings- en fraudepreventiedoeleinden verzamelen wij gegevens over je mobiele apparaat, waaronder IP-adres van je apparaat, hardwaremodel, besturingssysteem en versie, software- en bestandsnamen, naam van je mobiele provider en andere mobiele netwerkgegevens.

b. De meeste mobiele platforms (zoals iOS en Android) hebben bepaalde soorten apparaatgegevens gedefinieerd, zoals locatiegegevens, waar apps zonder jouw toestemming geen toegang toe hebben. Het besturingssysteem van je mobiele apparaat vereist je toestemming voordat de BPme app toegang krijgt tot dit soort apparaat gegevens.

b. Gebruik van je persoonsgegevens

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

i.

om een bp-gebruikersaccount aan te maken voor toegang tot BPme en andere diensten die door bp kunnen worden aangeboden.



ii.

om je identiteit te verifiëren voor het gebruik van de BPme app (hierbij wordt, wanneer je een zakelijke bp tankpas houder bent, je gebruik van de dienst tanken via BPme door de uiteindelijke accounthouder van je bp tankpas geautoriseerd) en om adrescontrole of kredietcontrole uit te voeren voor facturerings- en betalingsdoeleinden.

iii.

de betaling vergemakkelijken voor producten en diensten die door jou zijn gekocht via de BPme app.

iv.

nabijgelegen bp-benzinestations zoeken met ‘bp stations’.

Je kunt locatiediensten uitschakelen in de instellingen van het besturingssysteem van je telefoon, maar dit kan je gebruik van de diensten tanken en het zoeken van bp stations verhinderen of beperken.

v.

om je te helpen bij het vinden van aanbiedingen die voor jou beschikbaar zijn en om je deze aanbiedingen op maat te bieden wanneer je naar het tabblad ‘Aanbiedingen’ gaat.

Als je ons toestemming geeft om de locatie van je telefoon te gebruiken, kunnen we deze in-app-aanbiedingen zo aanpassen dat ze specifiek gelden voor het bp-station dat je bezoekt tijdens het gebruik van de BPme app. Als je de toestemming voor winkelspecifieke aanbiedingen wilt intrekken, ga je naar de instellingenpagina in de BPme app (Account > Instellingen > Communicatie voorkeuren). Dit betekent dat algemene aanbiedingen nog steeds verschijnen wanneer je naar het tabblad ‘Aanbiedingen’ gaat, maar sommige van deze aanbiedingen zijn mogelijk niet verzilverbaar in de winkel die je bezoekt.

vi.

om je persoonlijk afgestemde e-mailmarketingberichten en mobiele pushmeldingen te sturen over bp-producten en - diensten waarvan wij denken dat ze voor jou interessant zijn. Je kunt je te allen tijde afmelden voor het ontvangen van deze directmarketingberichten door de instructies te volgen die in elk marketingbericht worden beschreven of door je voorkeuren binnen de BPme app te wijzigen. Ga hiervoor naar het menu 'Settings' in de app (Account > Instellingen > Communicatie voorkeuren).

vii.

om je winkelgedrag te analyseren (gebaseerd op je aankopen bij bp stations en je gebruik van de BPme app), zodat wij op jou persoonlijk afgestemde bp aanbiedingen en marketingberichten kunnen sturen waarvan wij denken dat ze voor jou interessant zijn. We zullen deze gegevens ook gebruiken om onderzoek uit te voeren naar de interactie tussen klanten en bp, zodat we onze producten, diensten en klantcommunicatie kunnen verbeteren.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens

a. Voor de meeste vormen van gebruik van je persoonsgegevens die hierboven zijn beschreven, beroept bp zich op het feit dat het een legitiem zakelijk belang heeft bij het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals het faciliteren van je betalingen via de BPme app, het sturen van aanbiedingen en het uitvoeren van klantonderzoek en gegevensanalyse.

b. In sommige situaties, bijvoorbeeld bij het gebruik van je locatiegegevens, zijn wij afhankelijk van jouw toestemming als grondslag voor het verzamelen en gebruiken van dergelijke gegevens. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door je privacyvoorkeuren binnen de BPme app te wijzigen, door contact met ons op te nemen via BPmeNL@bp.com of door te bellen naar 0800-2727270

4. Andere bronnen van persoonsgegevens

a. We kunnen ook persoonlijke informatie uit andere bronnen verzamelen en deze informatie combineren met persoonlijke informatie die we verzamelen via de BPme app. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer je ervoor kiest om je BPme app-account te koppelen, aan te maken of erop in te loggen met een betalingsdienstaanbieder (zoals PayPal).

b. Als je een bestaande FreeBees-klant bent en je FreeBees-account wilt koppelen aan de BPme app, moet je ons je FreeBees-kaartnummer en FreeBees-wachtwoord verstrekken. Je FreeBees-wachtwoord wordt uitsluitend gebruikt voor controledoeleinden en niet opgeslagen door de BPme app. Wij zullen aanvullende gegevens inwinnen van FreeBees om je te voorzien van de beste FreeBees-aanbiedingen waarvan wij op basis van een analyse van je winkelgeschiedenis bij bp geloven dat ze voor jou interessant zullen zijn. Indien je geen FreeBees-aanbiedingen wenst te ontvangen in de BPme app kan dit te allen tijde aangepast worden in de Mijn FreeBees omgeving op www.freebees.nl

5. Openbaarmaking en overdracht van persoonsgegevens naar derde landen

Wij kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende derden en in de volgende situaties:

i.

waar wettelijk verplicht of wanneer wij van mening zijn dat bekendmaking nodig is om onze rechten te beschermen of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, rechterlijk bevel, verzoek van een toezichthouder of een ander aan bp betekend exploot.

ii.

aan FreeBees als je ervoor kiest om je BPme app-profiel te koppelen aan je bestaande FreeBees-profiel. Je kunt dan FreeBees sparen tijdens het gebruik van de BPme app en ook toegang krijgen tot exclusieve FreeBees-aanbiedingen.

iii.

bij een overname, verkoop of koop van ons bedrijf kunnen wij je persoonsgegevens aan de nieuwe (of potentiële) eigenaar van het bedrijf bekendmaken.

iv.

met betrekking tot de dienst tanken van BPme, aan de uiteindelijke accounthouder van je bp tankpas. We zullen echter alleen je naam, e-mailadres, mobiele nummer en bp tankpasnummer bekendmaken aan de uiteindelijke accounthouder. Wij zullen je wachtwoord of wachtwoordcode nooit bekendmaken.

v.

aangezien bp wereldwijd actief is, is het mogelijk dat bp je persoonsgegevens wenst of dient door te geven aan andere landen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer we persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten die volledig eigendom zijn van bp, zogenaamde bp-entiteiten, zijn er Bindende Bedrijfsregels van kracht, die zijn goedgekeurd door verschillende nationale toezichthoudende instanties, om een adequaat niveau van bescherming te garanderen, ongeacht waar deze bp-entiteiten zijn gevestigd.

vii.

externe serviceproviders die namens ons handelen, mogen je gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze schriftelijke instructies en moeten voldoen aan de technische en organisatorische beschermingsmaatregelen die wij hebben ingesteld. Voor elke overdracht van persoonsgegevens aan derden die buiten de EER zijn gevestigd, geldt een gestandaardiseerde reeks gegevensbeschermingsclausules (zoals vereist door de Europese Commissie). Een kopie van deze clausules is op aanvraag verkrijgbaar.

viii.

bp maakt ook gebruik van persoonsgegevens die worden beheerd door andere partijen die ons voorzien van softwarecomponenten en -diensten, (‘Onafhankelijk Beheerde Software’) die ons helpen om je de BPme app en haar diensten aan te bieden. Bij deze Onafhankelijk Beheerde Software horen andere gebruiksvoorwaarden, waaronder een privacybeleid (het ‘Onafhankelijk Beheerde Privacybeleid’) en omvat software en toepassingen die zijn geïnstalleerd op je mobiele apparaat of worden gebruikt door het native besturingssysteem van je mobiele apparaat (bijv. kaartdiensten). Ga naar de betreffende applicatie voor kaart- en locatiediensten die wordt gebruikt door het native besturingssysteem van je apparaat om het Onafhankelijk Beheerde Privacybeleid te lezen dat van toepassing is op de Station Finder-dienst. De privacybeleidsregels voor Google Maps en Apple Maps, die worden gebruikt door de zoek bp station-dienst, zijn tevens respectievelijk hier en hier beschikbaar.

6. Bewaartermijn

a. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel of de doelen te bereiken waarvoor deze zijn verzameld, en voor enig ander daaraan gekoppeld doel.

b. Neem om je:

BPme app; en/of

bp-gebruikersaccount;

permanent te verwijderen contact op met BPmeNL@bp.com of bel 0800-2727270 Als je je bp-account verwijdert, moet je er rekening mee houden dat alle apps die aan je account zijn gekoppeld ook worden verwijderd. Na ontvangst van een dergelijk verzoek, zullen wij je gegevens binnen 28 dagen verwijderen of onomkeerbaar anonimiseren.

c. bp-gebruikersaccounts of BPme-abonnementen die 24 maanden niet zijn gebruikt, worden automatisch verwijderd of onomkeerbaar geanonimiseerd.

d. Wij zijn wettelijk verplicht om commerciële transactiegegevens voor een periode van 7 jaar te bewaren. Persoonlijke identifiers worden daarna verwijderd om de gegevens te anonimiseren. We kunnen ook de geaggregeerde vorm van de gegevens (d.w.z. wanneer de gegevens van talrijke personen worden gecombineerd om identificatie van één persoon te voorkomen) blijven gebruiken voor statistische doeleinden.

e. Wij kunnen je persoonsgegevens bewaren voor zover dit nodig kan zijn om een of meerdere juridische vorderingen aanhangig te maken of te verdedigen.

7. Jouw rechten, vragen en klachten

a. Met betrekking tot je persoonsgegevens die bp heeft verzameld en verwerkt, heb je het recht:

i. om toegang krijgen tot een kopie van je persoonsgegevens en deze bekijken;

ii. op correctie van onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die betrekking hebben op jou;

iii. om om verwijdering van je persoonsgegevens te verzoeken indien deze op onrechtmatige wijze worden verwerkt;

iv. om bezwaar aan te tekenen (d.w.z. bp vragen de verwerking van je persoonsgegevens te staken met het doel jou te profileren of jou rechtstreeks marketingmateriaal te sturen); env. eventuele aanvullende rechten op grond van het op dat moment geldende recht.

Let wel! Voor de uitoefening van de hierboven genoemde rechten kunnen bepaalde vrijstellingen gelden.

b. Als je toegang wilt tot je persoonsgegevens of een van je andere privacyrechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met bp via BPmeNL@bp.com.

c. Als je een klacht of vraag wilt indienen over het gebruik van jouw gegevens door bp, raden wij je aan gebruik te maken van het door de EU goedgekeurde klachtenafhandelingsmechanisme van bp onder onze BCR's, met gebruikmaking van het hierboven vermelde contactadres. Als EU-burger heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

8. Je privacy voorkeuren wijzigen

Je kunt je privacy voorkeuren te allen tijde wijzigen door te gaan naar Account > Instellingen > Communicatie voorkeuren in de BPme app. Let wel! Je privacyvoorkeuren kunnen van invloed zijn op de functionaliteit van de BPme app.

9. Persoonsgegevens accuraat houden

a. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens accuraat en actueel blijven. Het is jouw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden of wijzigingen in je persoonsgegevens.

b. Neem contact met ons op via BPmeNL@bp.com als je persoonsgegevens wijzigingen of onjuistheden bevatten. Vertrek daarbij voldoende informatie, zodat wij je kunnen identificeren en eventuele wijzigingen kunnen aanbrengen.

10. Cookies

Op verschillende momenten binnen de BPme app (bijvoorbeeld wanneer je de Privacyverklaring of de Algemene Voorwaarden bekijkt) wordt informatie opgehaald van de website bp.com. Op bp.com wordt gebruik gemaakt van cookies of een soortgelijke technologie om gegevens over je bezoek aan de websites van bp te registreren op basis van het IP-adres van je apparaat. Ga voor meer informatie naar de volgende link en ga naar het menu Informatie over websiteverkeer en Cookies.

11. Kinderen

bp verzamelt niet bewust gegevens van kinderen. Deze BPme app is uitsluitend bedoeld voor bestuurders die de rijleeftijd hebben bereikt en mag niet worden gebruikt door personen onder de 17 jaar, noch door personen zonder een geldig rijbewijs. Als je niet wettelijk bevoegd bent om auto, scooter, brommer of motor te rijden, gebruik de BPme app dan niet en verstrek je persoonsgegevens niet aan bp.



12. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij nemen deze privacyverklaring regelmatig door en kunnen deze van tijd tot tijd wijzigen. Wij plaatsen eventuele updates op de BPme app. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27 mei 2020.