In de bp shops verkopen we verschillende soorten tabak en benodigdheden voor roken.

NIX18

NIX18 is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en. Met de boodschap “niet drinken, niet roken tot je 18e” is het doel van de campagne het normaal maken dat jongeren onder de 18 niet roken of drinken. Ter ondersteuning hiervan is het wettelijk niet toegestaan tabaksartikelen te verkopen aan jongeren onder de 18.

Leeftijdscontrole bp

Het is voor onze medewerkers lastig ieders leeftijd 100% correct in te schatten. Daarom vragen wij iedereen van wie het niet overduidelijk is dat ze ouder dan 18 zijn een geldig identiteitsbewijs. Dus wil jij tabak kopen en ben je 18 of word je regelmatig jonger geschat? Vergeet dan niet je ID mee te nemen!

Sigaretten, tabak-sticks en meer

Bij de meeste bp stations vind je tabak en verschillende benodigdheden voor het roken. Zoals:

Sigaretten

Verwarmde tabak-sticks voor IQOS

Sigaren

Shag

Kerftabak

Accessoires zoals aanstekers, filters en vloei

En vergeet niet je ID kaart mee te nemen!