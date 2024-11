Nationale Cappuccino-dag

De bereiding van de perfecte cappuccino

Een authentieke cappuccino bestaat uit drie gelijke delen: espresso, gestoomde melk en melkschuim. Laten we de stappen eens bekijken:



Stap 1: een krachtige espresso

De basis van elke cappuccino is een perfecte shot espresso. Dit wordt gemaakt door heet water met hoge druk door fijn gemalen koffie te persen. Espresso moet rijk en vol van smaak zijn. Voor onze espresso gebruiken we Perla Barista Espresso bonen. Deze krachtige bonen hebben een krachtige, aromatische en licht zoetige smaak. Het is een blend met 100% arabist uit het vulkanische Sumatra, met onder andere de bijzondere Sumatra Mandheling koffiebonen. De Indonesische koffie wordt beschouwd als één van de beste ter wereld. Deze bonen staan bekend om hun rijke koffiesmaak met ondertonen van donker brood, geroosterde amandelen en donker fruit. Deze bonen, donker gebrand, zijn ideaal voor het zetten van espresso’s, cappuccino’s en latte macchiato’s.



Stap 2: gestoomde melk

De melk wordt gestoomd tot een temperatuur van ongeveer 65°C. Dit zorgt ervoor dat de melk zoet en romig wordt, zonder te verbranden. De kunst van het stomen ligt in het creëren van een fluweelzacht schuim, die essentieel is voor de textuur van de cappuccino. Bij onze barista’s kun je kiezen tussen verse melk van Jersey koeien en havermelk. De keuze is aan jou, zonder extra kosten. Jersey-koeien maken de beste, en volgens veel mensen, de lekkerste melk die er is. De melk wordt niet onnodig bewerkt en de volle melk wordt niet afgeroomd. Zo blijft alle kwaliteit en alle smaak bewaard. In onze selfservice koffiezetapparaat gebruiken we verse Zaanse melk.



Stap 3: melkschuim

Het perfecte melkschuim moet dik en romig zijn, met kleine belletjes die een gladde textuur geven. Het wordt met precisie op de espresso gegoten.