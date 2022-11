De beste laadpaal is er eentje die zo goed mogelijk aansluit bij jouw specifieke wensen. In algemene zin moet je laadstation natuurlijk betrouwbaar, efficiënt en eenvoudig in gebruik zijn. Daarnaast heeft niet iedereen de luxe van een eigen oprit of garage, dus is het belangrijk dat een thuislaadoplossing flexibel genoeg is om op een handige en toegankelijke plek geplaatst te kunnen worden. Bij bp betekent dit dat we, samen met Vattenfall, bekijken wat voor jou de beste oplossing is. Zo nemen we alles uit handen en garanderen een zorgeloze installatie zodat de eerste laadsessie kan beginnen.