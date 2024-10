Verkeerde brandstof. Ernstige gevolgen.

Of het nu komt door oververmoeidheid of het rijden in een andere auto dan je gewend bent; het tanken van de verkeerde brandstof kan ernstige gevolgen hebben. Hoe ernstig is afhankelijk van het soort brandstof dat in de verkeerde tank terecht komt.

Gelukkig komt het volgens de ANWB steeds minder vaak voor dat mensen de verkeerde brandstof tanken. Dat komt deels omdat de verschillende soorten brandstoffen beter zijn aangeduid en deels omdat niet alle spuitmonden op alle soorten brandstoftanks passen. Het tanken van benzine in een dieseltank gaat nog relatief eenvoudig, maar je moet echt je best doen om diesel in een benzinetank te krijgen.