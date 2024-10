Tip 2: neem verfrissingen mee

Extreme hitte belast de bloedsomloop van het lichaam en vermindert het vermogen om normale prestatie- en concentratieniveaus te behouden. Om deze negatieve effecten tegen te gaan en het lichaam te ontlasten, moeten chauffeurs ook op langere ritten zorgen voor voldoende vochtinname.

Terwijl het drinken van 1,5 tot 2 liter vocht per dag normaal gesproken voldoende is voor een volwassene, kun je bij heet weer beter 3 liter of meer drinken. Water, vruchtensappen of thee worden in het bijzonder aanbevolen. Op onze bp-stations is een grote keuze aan gekoelde dranken en ijs verkrijgbaar. Naast voldoende vochtinname hebben regelmatige pauzes met korte wandelingen of rekoefeningen ook een positief effect op je lichaam.