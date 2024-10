Tip 6: Controleer je airco Voor een lange rit is een goedwerkende airco geen overbodige luxe. Zo blijf je lekker fris achter het stuur. Laat ieder jaar je airco nakijken. Tip: voor een langere looptijd van je airco helpt het om hem ook in de winter af en toe aan te zetten.

Tip 7: Neem veiligheidsartikelen mee Kom je tijdens je autorit onverhoopt toch langs de kant van de weg te staan? Dan wil je goed voorbereid zijn. Zorg daarom dat je alle belangrijke veiligheidsartikelen bij je hebt. Denk aan een gevarendriehoek, veiligheidshesjes, brandblusser, reservelampen, een paraplu (als het tijdens noodweer niet veilig is in het voertuig of juist tegen de brandende zon) en een EHBO-doos.



In sommige landen zijn veiligheidsartikelen voor de auto verplicht. Kijk hier naar de verplichte artikelen voor jouw vakantiebestemming: https://www.anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie/met-de-auto-op-reis/andere-verkeersregels/verplicht-mee-in-de-auto-in-het-buitenland

Tip 8: Draag een goede zonnebril Zeker als je naar warmere oorden trekt is een goede zonnebril een absolute must. Goed zicht is een voorwaarde voor een veilige reis.

Tip 9: Neem voldoende rust

Ruim 20% van alle ernstige ongevallen is te wijten aan vermoeidheid achter het stuur. Vermoeid achter het stuur kruipen of te lang doorrijden is dan ook even gevaarlijk als met alcohol rijden. Je gaat namelijk trager reageren op prikkels en hebt meer moeite met het volgen van de weg. Voldoende pauzeren is dus van essentieel belang voor een veilige en lange autorit. Het is aan te raden om elke twee uur even 15 minuten pauze te nemen. Strek even de benen en stap weer fris achter het stuur.