Duurzaam op weg

Plastic zwerfafval neemt jaarlijks toe en is schadelijk voor het milieu. De overheid wil wegwerpplastic verminderen. En meer plastic inzamelen en recyclen. Daarom gelden regels voor producten van wegwerpplastic.

Wat betekent dit voor jou?

Per 1 juli 2023 betaal je een meerprijs voor het gebruik van wegwerkplastic. Ook voor de wegwerpbekers voor koffie betaal je een meerprijs. Bij voorverpakte producten is de prijs al inclusief toeslag voor wegwerpplastic. De kosten die je maakt voor de verpakking staan apart op de kassabon vermeld. Zo zie je meteen hoeveel extra je betaalt. Neem je eigen beker mee Neem je eigen herbruikbare beker mee. Dat is beter voor het milieu, en voor je portemonnee. Bij bp-stations met een AH to go en Wild Bean cafe kun je een herbruikbare beker kopen. Die kun je keer op keer gebruiken.