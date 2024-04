Majówkowa promocja paliwowa bp

Majowe promocje paliwowe z bp

Przez cały rok proponujemy naszym Klientom promocje dostosowane do kalendarza świąt, wyjazdów czy pór roku

Wiosenno-wakacyjny czas zaczął się u nas 24 kwietnia 2024 r. W jego ramach nasi Klienci już korzystają z promocji bonowej z kartą PAYBACK „Tankuj i zyskaj do 8 zł”, w której za zakup min. 25 litrów dowolnego paliwa bp proponujemy kupony rabatowe na produkty z Wild Bean Cafe lub myjni.



Zbliżająca się majówka i planowane, bliższe i dalsze, wyjazdy to kolejny powód do zaproponowania naszym wszystkim Klientom rabatów – tym razem paliwowych. W dniach 27 kwietnia br. (na dobry początek majówki) i 4 maja br.(na dobry koniec majówki) każdy Klient bp otrzyma rabat 30 gr/l na benzyny i diesle (rabat obejmuje zarówno paliwa regularne jak i premium) lub rabat 10 gr/l na LPG. Rabat udzielany jest do 50 litrów paliwa i dotyczy jednorazowego udziału w promocji w dniach 27 kwietnia br. i 4 maja br.

Życzymy pięknej pogody i bezpiecznych podróży!